Bulanık ilçe müftülüğünden anlamlı bağış

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Müftülüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 12 bin 844 TL bağışta bulunarak 35 aileye A101 kartları dağıttı.

Bulanık İlçe Müftülüğünün din görevlileri arasında gönüllülük esasına bağlı olarak başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyada 12 bin 844 TL’lik yardım toplandı.

Konuya ilgili gazetecilere açıklama yapan Bulanık İlçe Müftüsü Murat Karanci, “Cumhurbaşkanımızın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ’Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ çağrısıyla destek olduğu kampanyaya, Bulanık İlçe Müftülüğümüz personeli ile gönüllü olarak destek olma kararını verdik. Kampanyanın başladığı ilk gününden itibaren din görevlilerimizle 12 bin 844 TL civarında bir destekle bu iyilik kampanyasına katılarak kampanya devam ettiği sürece bu desteğimiz devam edecektir” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bulanık’a toplam 35 A/101 yardım kartları 65 yaş üstü, kronik ve muhtaç ailelere dağıtılmak üzere gönderdiğini ifade eden Karanci, "Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli imamlarımız tarafından belirlenen 35 aileye, aile başına 100 TL düşecek şekilde A/101 kartların dağıtımı yaptık. Ayrıca hayatın her alanında örnek ve önder olan din gönüllüsü görevlilerimize bu iyilik kervanına yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kampanyaya destek veren tüm din gönüllüsü kardeşlerimden yüce Allah razı olsun” diye konuştu.