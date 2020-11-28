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Kadın - Aile Bulamaç tatlısı tarifi, Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bulamaç tatlısı tarifi, Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Nevşehir'in yerel lezzeti bulamaç tatlısı ziyaretçiler tarafından oldukça sevilen lezzetlerdendir. Ürgüp'e misafir olan herkesin denediği ve beğenerek ayrıldığı yemeklerden biri olan bulamaç tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis Nevşehir bulamaç tatlısı tarifi, yapılışı...

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:47:00 -
Bulamaç tatlısı tarifi, Kapadokya Ürgüp cevizli bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Nevşehir'in neyi meşhur dendiği zaman yöresel lezzetlerini ve muhteşem yemeklerini de en başta gelir. Özellikle Nevşehir mutfağına özgü yemekler Anadolu'nun eşsiz kültürünü gözler önüne sermektedir. Bunlardan biri de cevizle yapılan bulamaç tatlısıdır. Ürgüp yöresi ile bütünleşen bulamaç tatlısı nasıl yapılır? Bulamaçın püf noktaları nedir? İşte detaylar...

Bulamaç tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

7 yemek kaşığı buğday nişastası

5 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı su

Üzeri İçin:

1 Çay Bardağı Ceviz

Yapılışı:

Tenceremize önce 5 su bardağı suyu boşaltıyoruz.

Üzerine 7 yemek kaşığı nişastayı ve 5 yemek kaşığı toz şekeri de boşaltıp kısık ateşte çırpıyoruz.

Daha sonra ocağın altını açıp sürekli karıştırıyoruz.

Koyulaşınca altını kapatıp 2-3 dk beklettikten sonra kaselere döküyoruz.

Üzerine ceviz serpiyoruz. Ilındıktan sonra buzdolabına koyup soğuduğunda servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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