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Dünya Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler
Dünya

Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler

Yeniakit Publisher
2023-08-26 23:59:00 - 2023-08-27 12:00:59
Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi patlamanın ortasında kaldı. Doğalgaz patlaması haberi, o yangın detayları...

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi patlamanın ortasında kaldı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi.

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Yorumlar

Ali Abi

Küreselcilerin piyonları iş başında. Yeni Akit de tek kelime haber yapmıyorsunuz, o kadar orman ve ekin tarlaları yanarken, ne oluyor arkadaş diyen bir tane medya varmı?..

Kul

Tanrının kullarının bazılarının yaşadığı yer
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