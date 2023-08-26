Bükreş'te doğal gaz tesisinde feci patlama! Son dakika: Ölü, yaralılar var! Apar topar harekete geçtiler
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi patlamanın ortasında kaldı. Doğalgaz patlaması haberi, o yangın detayları...
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te yer alan doğal gaz tesisinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerindeki çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi patlamanın ortasında kaldı. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu iddia edildi.
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