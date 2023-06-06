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Dünya Bükreş Dokuzlusu: Rusya barışı paramparça etti
Dünya

Bükreş Dokuzlusu: Rusya barışı paramparça etti

Yeniakit Publisher
2023-06-06 22:01:00 -
Bükreş Dokuzlusu: Rusya barışı paramparça etti

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı Bükreş Dokuzlusu toplantısında, Rusya sert bir şekilde eleştirildi.

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ile Slovakya'nın oluşturduğu ve NATO’nun doğu kanadı sayılan Bükreş Dokuzlusu ülkelerinin liderleri Slovakya’nın başkenti Bratislava’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, Ukrayna’nın uluslararası tanınan sınırlarına ve bağımsızlığına olan desteklerinin artarak devam edeceği vurgulanırken, Ukrayna’ya, bağımsızlığına tam olarak kavuşana kadar askeri, mali ve insani yardımların devam edeceği bildirildi. Ortak bildiride, "Ukrayna'nın uluslararası tanınan sınırlarına ve bu sınırlar içindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz. Avrupa'da barışı ve kurallara dayalı düzeni yeniden sağlamanın tek yolu budur. Ukrayna'ya karşı haksız ve yasa dışı acımasız savaşı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Ortak bildiride ayrıca, "Hedefimiz, ittifak standartlarının uygulanması ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini artırarak Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirecek daha büyük, uzun vadeli ve kapsamlı bir destek paketidir. Bu bağlamda askeri, mali ve insani yardımlarımız, Ukrayna bağımsızlığına kavuşana kadar devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Rusya, Avrupa'da barışı paramparça etti"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, Ukrayna'daki Nova Kakhovka Barajı'na düzenlenen saldırıya değinerek, "Başkan Putin'in Ukrayna'ya karşı kışkırtılmamış saldırı savaşı, güvenlik ortamımızı uzun vadede değiştirdi. Rusya, Avrupa'da barışı paramparça etti. Bugün Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması binlerce sivili riske atıyor ve ciddi çevresel hasara neden oluyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının vahşetini bir kez daha gösteren çirkin bir eylem" dedi.

Stoltenberg ayrıca, "Bütün müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu ve Ukrayna'yı ittifakın bir üyesi olarak memnuniyetle karşıladığımız konusunda hemfikirdir. Rusya'nın bu yönde herhangi bir veto hakkı bulunmamaktadır" diye konuştu.
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