THY - İmaj
0553 313 94 23

Bükme nasıl yapılır?

Afyon mutfağının en lezzetli tarifi olan bükmeyi sizde evinizde deneyerek yapabilirsiniz.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:50
Bükme nasıl yapılır?

MALZEMELER:

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz

HAMUR KATLARINA SÜRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı ezilmiş haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

MERCİMEKLİ İÇ HARCI:

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1/4 demet doğranmış maydanoz

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Elendiğimiz unu derin bir karıştırma kabına alalım.

Orta kısmını parmak uçlarınızla havuz şeklinde açıp ılık su, üzüm sirkesi ve tuzu ekleyin.

Tüm malzemeyi orta kısımlardan kenarlara doğru karıştırıp kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerine hafif nemli bir bez örtüp oda sıcaklığında, 30 dakika kadar dinlendirin.

Kullanacağınız haşhaşı bir havanda dövüp kalın tabanlı bir tavada, kısık ateşte ısıtın.

Sonrasında ocaktan alıp soğuttuktan sonra sıvı yağla karıştırın.

Oda sıcaklığında dinlenen hamuru, ortadan ikiye kesip merdane ya da oklava yardımıyla yufkadan daha kalın olacak şekilde açın.

Açtığınız ilk hamurun üzerine yağlı haşhaş karışımını sürüp dört kenarından zarf şeklinde katlayın.

Diğer hamuru da aynı şekilde açıp kalan haşhaşlı karışımı üzerine sürdükten sonra zarf şeklinde katladığınız ilk hamuru da orta kısmına alıp yine zarf şeklinde kapatın.

Hazırladığınız hamuru öncelikle altı eşit parçaya bölün. Sonrasında her bir hamur parçasını da iki eşit parçaya bölüp on iki adet hamur bezesi elde edin.

İç harcı için; haşlanmış yeşil mercimek, doğranmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biberi ayrı bir kasede karıştırın.

İnce ince açtığınız haşhaşlı hamur bezelerinin her birine hazırladığınız mercimekli iç harçtan yerleştirip rulo şeklinde sarın.

Mercimekli bükme rulolarını hafif aralıklarla fırın tepsisine dizip üzerlerini yağlayın.

Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında, üzerleri kızarıp renk alana kadar pişirin.

Ilık ya da soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:50
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. mutfak
  5. kadın
  6. bükme tarifi
  7. bükme nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarıyla rakip olan ebeveynler
    1. Çocuklarıyla rakip olan ebeveynler
    2. Patlıcanları kızartırken yağ çekmemesi..
    3. Terör örgütü sevicisi Kati Piri:..
    4. Çocuk istismarına göz yummayın!
    5. Tehdit mi, akıl verme mi? ABD'li..
    6. Sigarayı bırakınca kilo alacağım diye..
    7. Ağzı açık uyuyan çocuğa dikkat
    8. Hipertansiyon çocuklarda da oluyor
    9. Demir yüksekliğinin belirtileri..
    10. Horlama uyku apnesi belirtisi
    11. Oda TV'nin sapkın ilahiyatçısı imam..
    12. Azerbaycan'ın ünlü valisine suikast!
    13. İşitme çocuk gelişimde büyük rol oynar
    14. Medine'ye hakaret eden Berna Laçin..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
    16. Bebeklerde pişik neden olur?
    17. Diş çıkaran bebekler nasıl..
    18. Bükme nasıl yapılır?
    19. Kaybolan Salih'ten güzel haber geldi
    20. Gebelikte oluşan cilt lekeleri nasıl..
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    İnce'ye tepki: Tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Minik Leyla cinayetinde flaş gelişme! Gözaltına alınan kişi...
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları