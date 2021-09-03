Buket Aydın'ın yeni projesi belli oldu

Kanal D Ana Haber sunuculuğu ve Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevlerinden ayrılmasının ardından, geçen sezon CNN Türk'te yayınlanan 40 programındaki sunuculuk görevi sona eren Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor.

Projepark Yapım tarafından hazırlanan, orijinal Türk formatı olan ‘Tarafını Seç’ Buket Aydın’ın sunumuyla Haber Global’de izleyici ile buluşacak. Tartışma kültürünü değiştirmeyi hedefleyen programda en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isim ağırlanacak.

Kapsül oda

Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak. Jürinin sosyal medya olduğu programda, bir konuk stüdyoda Buket Aydın ile sohbet ederken, diğer konuğun beklediği 'Kapsül Oda' da fenomen olacak