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Sosyal Medya Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…
Sosyal Medya

Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…

Yeniakit Publisher
2024-01-26 13:01:00 -
Buket Aydın Özgür Demirtaş’a fena çattı! Zırvalayan gözlüklü tipitip…

Muhaliflerin bel bağladığı sözde ekonomist Özgür Demirtaş’ı Gazeteci Buket Aydın fena benzetti. Aydın, attığı tweette, kendisinden ‘zırvalayan gözlüklü tipitip’ olarak bahsetti.

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden polemiğe giren Buket Aydın ve ekonomist Özgür Demirtaş saflarında sular durulmuyor. Twitter’da ekonomi üzerine paylaşımlar yapan Özgür Demirtaş son günlerde, kullandığı lüks marka aksesuar ve kıyafetlerle gündeme gelmişti.

İlk günden bu yana Merkez Bankası’nın faiz artırımını savunan, faizler yükseldikten sonra da çözümün bu olmadığını söyleyip muhaliflerin sosyal medya trolü gibi çalışan sözde ekonomist Özgür Demirtaş ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Buket Aydın Twitter üzerinden Özgür Demirtaş'a böyle seslendi.

"Karısı bir holding yöneticisi olan, sürekli ABD'de şu kadar maaş alıyordum diye zırvalayan gözlüklü tipitip bir terbiyesiz var.

Eskiden maymunlara fındık fıstık atılırdı. Buna burada üye oluyorsun, ekonomi konuştuğunu zannediyor tamamıyla zırva…

Medya maymunu değil twitter maymunu bir çapsız."
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