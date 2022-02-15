Buket Aydın "Habeş maymunu" benzetmesini Sarıgül'e mi yaptı?
Haber spikeri Buket Aydın, son paylaşımıyla olay oldu. "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi" diyen Aydın'ın, 'Habeş maymunu' benzetmesini eski sevgilisi Emir Sarıgül'e yaptığı iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl Kanal D’deki görevinden istifa ettikten sonra tek celsede eşinden boşanan spiker Buket Aydın, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’le flört etmişti. Bir ayrılıp bir barışan ikilinin evleneceği iddia edilirken Sarıgül'ün, Aydın'ı aldattığı ortaya çıkmıştı.
"Karaktersiz Habeş maymunlarını..."
Instagram hesabını aktif kullanan Buket Aydın, Sevgililer Günü paylaşımıyla gündeme geldi. "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi" diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada olay oldu.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Buket Aydın'ın 'habeş maymunu' benzetmesini Emir Sarıgül'e yaptığını belirtti.