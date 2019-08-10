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Buhar banyosunun 8 faydalı yönü

Buhar banyosu yapmak, cildiniz için verebileceğiniz en doğru temizlik kararı olabilir. Detaylı bilgiye sahip olmak için, haberin devamını dikkatle okuyun!

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:35
Buhar banyosunun 8 faydalı yönü

Buhar banyosu, cildinizi derinlemesine temizleyen bir yöntemdir. Gözenek içerisindeki yağ ve kiri gevşetip, dışarı çıkmasını sağlarken, derinizin elastikiyetinide arttırır.

Fakat bu temizliği yapan kişilerin, dikkat etmesi gereken birkaç nokta vardır. Örneğin, cildi yağlı olan kişiler, buhar banyosu yaptıktan sonra, nemlendirici ya da doğal yağ kullanarak, cilt dengesini kurmalıdır. Çünkü cilt fazlasıyla yağ, nem kaybeder ve alarma geçer. Nemini kaybeden cilt, yağ üretimine geçer. Bu nedenle cildinizi nemlendirmeyi kesinlikle unutmayın.

 

- Buhar, gözeneklerinizi açıp gözeneklerdeki biriken kirleri derinlemesine temizler. Siyah noktalar ve kirler bu sayede kolaylıkla giderilir.

- Ilık suyla birlikte terlemenin artması sonucunda kan dolaşımı hızlanır. Kan dolaşımının hızlanması cildinizi besleyerek daha fazla oksijen taşınmasını sağlar. Bunun sonucundaysa doğal bir şekilde parlayan bir cilde kavuşursunuz.

- Gözeneklerinizi açmanız, tıkanıklığa neden olan ölü derilerin, bakterilerin ve diğer kirlerin oluşturduğu sivilceleri yok eder. Akneye neden olan bakterilerden ve hücrelerden kolaylıkla kurtulmanızı sağlar.

- Buhar cildi nemlendirerek yağ üretimini artırır ve cildin doğal bir şekilde nemlenmesini sağlar.

- Cildin geçirgenliğini artırır ve sonrasında kullanacağınız kremlerin etkisini iki katına çıkarmasını sağlar. Buhar uyguladıktan sonra cilt bakım ürünlerini kullanmanız bu ürünlerden gerçekten fayda görmenizi sağlar.

- Yüze buhar uygulandığında kan akışının artması kolajen ve elasten üretiminin artmasına neden olur. Bunun sonucunda daha sıkı ve daha genç görünen bir cilde sahip olursunuz.

- Yaşadığınız his, oldukça rahatlatıcıdır. Bitkilerden veya bitkisel yağlardan faydalanarak daha rahatlatıcı bir buhar banyosu yapabilirsiniz.

- Derinlemesine çekeceğiniz buhar, sinüslerdeki tıkanıklıkları ve bu tıkanıklıkların sebep olduğu baş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Buhara bitkisel yağlar eklemek bu etkiyi çok daha fazla artıracaktır.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:35
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  6. siyah nokta
  7. Siyah noktalar

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