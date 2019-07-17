0553 313 94 23

Kolajen üretimini artıran besinler

Kolajen, insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir. Bu protein bağ dokusu, tendon, deri, eklem, diş, tırnak, saç ve kemik olmak üzere birçok organın yapısında bulunmaktadır. Eksikliğinde; kırışıklıklar, sarkmalar, nem kaybı, kemik sorunları, ağrı hassasiyeti, eklem ağrıları, zayıf saç ve tırnaklar görülür.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
Kolajen üretimini artıran besinler

Kolajen, bedenimizin de temel desteği olan fakat fazla bilinmeyen bir yapı taşıdır. Eklemlerimiz, kemiklerimiz ve kaslarımız için vazgeçilmez, çok özel bir maddedir. Bu maddeyi hyaluronik asit destek verir.

Vücut kendi kolajenini kendi üretiyor. Bu nedenle üretimine destek verecek besinler tüketmek gerekir.

Kolajen üretimini artıran besinler

İlk olarak düzenli bir beslenme listeniz olmalı. Her besinden yeteri miktarda yemelisiniz. Bir de ara sıra beslenme listenize ekstra olarak eklemeniz gereken bazı besinler vardır. Onlar;

  • Sığır
  • Tavuk
  • Keçi
  • Balık
  • Jelatin
  • Kırmızı meyveler
  • Kırmızı sebzeler
  • C vitamini içeren besinler
  • Zeytinyağı
  • Peynir
  • Yoğurt
  • Fındıka
  • Avokado
  • Soya sütü
  • Yosun
  • Balkabağı

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
  1. Kolajen üretimini artıran besinler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupalı gençler Samsun’da
    1. Avrupalı gençler Samsun’da
    2. Bingöl’de trafik değerlendirme..
    3. 14 yaşındaki çocugun kullandığı..
    4. İsmail Çolak davasında karar verildi
    5. Gemlik’te Çarşı Deresi artık temiz..
    6. Fatsa’da "Önce Yaya" uygulaması
    7. Erbil’de Türk diplomatlara uzun..
    8. İtalyan polisi ve FBI'dan mafyaya..
    9. Tokat Belediye Plevne antrenör İlker..
    10. Kesilen ağacın altında kalan işçi..
    11. Dışişleri Bakanlığından Erbil’deki..
    12. Evde, soda hazırlamak mümkün mü?
    13. FETÖ’nün mahrem yapılanmasından aranan..
    14. Çanakkale’de 78 göçmen kaçarken..
    15. Türkiye'den Erbil'deki saldırıya..
    16. Dilencinin cebinden çıkanlar şaşkına..
    17. Arnavutköy'de feci kaza! Camdan..
    18. Dışişleri Bakanlığı: "Bugün (17..
    19. 15 Temmuz’da araçların lastiklerini..
    20. Kuruyan mavi gölden geriye beyaz örtü..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’