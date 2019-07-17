Kolajen üretimini artıran besinler
Kolajen, insan vücudundaki canlılığı ve esnekliği sağlayan önemli bir proteindir. Bu protein bağ dokusu, tendon, deri, eklem, diş, tırnak, saç ve kemik olmak üzere birçok organın yapısında bulunmaktadır. Eksikliğinde; kırışıklıklar, sarkmalar, nem kaybı, kemik sorunları, ağrı hassasiyeti, eklem ağrıları, zayıf saç ve tırnaklar görülür.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:38
Kolajen, bedenimizin de temel desteği olan fakat fazla bilinmeyen bir yapı taşıdır. Eklemlerimiz, kemiklerimiz ve kaslarımız için vazgeçilmez, çok özel bir maddedir. Bu maddeyi hyaluronik asit destek verir.
Vücut kendi kolajenini kendi üretiyor. Bu nedenle üretimine destek verecek besinler tüketmek gerekir.
Kolajen üretimini artıran besinler
İlk olarak düzenli bir beslenme listeniz olmalı. Her besinden yeteri miktarda yemelisiniz. Bir de ara sıra beslenme listenize ekstra olarak eklemeniz gereken bazı besinler vardır. Onlar;
- Sığır
- Tavuk
- Keçi
- Balık
- Jelatin
- Kırmızı meyveler
- Kırmızı sebzeler
- C vitamini içeren besinler
- Zeytinyağı
- Peynir
- Yoğurt
- Fındıka
- Avokado
- Soya sütü
- Yosun
- Balkabağı
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