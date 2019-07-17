Kolajen, bedenimizin de temel desteği olan fakat fazla bilinmeyen bir yapı taşıdır. Eklemlerimiz, kemiklerimiz ve kaslarımız için vazgeçilmez, çok özel bir maddedir. Bu maddeyi hyaluronik asit destek verir.

Vücut kendi kolajenini kendi üretiyor. Bu nedenle üretimine destek verecek besinler tüketmek gerekir.

Kolajen üretimini artıran besinler

İlk olarak düzenli bir beslenme listeniz olmalı. Her besinden yeteri miktarda yemelisiniz. Bir de ara sıra beslenme listenize ekstra olarak eklemeniz gereken bazı besinler vardır. Onlar;