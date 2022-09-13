Bugünlere azim ve dua ile geldik

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Merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu’nun vefatı dolayısıyla buruk karşıladığımız Akit’in 29. kuruluş yıldönümüyle ilgili konuşan Müessese Müdürümüz ve Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, mazluma müşfik, zalime şedid yayın politikasının devam edeceğini söyledi.

Gücümüzü Allah'tan aldık

Akit TV ekranlarında konuşan Karahasanoğlu, Akit Medya’nın temellerinin atılmasına önemli bir paya sahip olan merhum Mustafa ağabeye Allah’tan rahmet niyazıyla sözlerine başladı. Vakit/Akit’in 12 Eylül 1993’te kurulmasının aynı zamanda 12 Eylül 1980 darbesine bir tepki olduğunu belirten Nuri Karahasanoğlu, herhangi bir holdingin, kurumun, kuruluşun medyası olmaksızın, arkalarında hiçbir güç bulunmadan sadece Allah’tan alınan güç ve okurlardan alınan destekle yola çıktıklarını ifade etti.

Kuruluş aşamasında himmet adı altında para toplayan medya kuruluşlarından olmadıklarını vurgulayan Nuri Karahasanoğlu, Akit çalışanlarının vefakar çalışmaları ve takipçilerinin desteğiyle bugünlere gelindiğini kaydetti.

Akit Gazetesi ve Televizyonunun bariz özelliklerinden birinin sansür uygulamama yönündeki prensibi olduğunu hatırlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Bizde sansür yok

“Akit Medya hiçbir yazarına, programcısına sansür uygulamayan bir medya kuruluşudur. 29 yıllık tarihinde ne gazetede, ne televizyonda, ne de internet yayınlarında hiçbir yazarına, programcısına kapıyı göstermemiştir. Akit’in misyon olarak belli kırmızı çizgileri vardır. Vatanına, milletine, dinine karşı yapılan haksızlıklara karşı mücadele vermiştir. Bu mücadele içinde belki bazı yazarlarımız kendi dünya görüşlerini empoze etme noktasında, ayrışma noktasına geldilerse zaten onu okuyucumuz da izleyicimiz de takdir edecektir. Onlar da kendiliğinden yollarını ayıracaktır. Ona bizim müdahale etmemiz söz konusu değildir.”

Anahtarımız samimiyet

Akit’in 1993’ten bu yana hep büyüyen bir medya kuruluşu olmasının anahtarının samimi olmasından kaynaklı olduğunu belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti: “Samimiyet olunca diğer noktalarda başarıyı elde etmeniz mümkündür. Özellikle 28 Şubat döneminde bizim bir misyonumuz vardı; yapılan zulümlere karşı dik duruşumuzu bozmadan, gür sesimizi haykırmak. Darbecilere, özgürlük düşmanlarına, milletin değerlerine savaş açanlara karşı gazetecilik adına dik durmayı şiar edindik. Ve bunu hakkıyla yaptığımıza inanıyorum.”

Zulümlere boyun eğmedik

28 Şubat döneminde Akit’in o dönemki hükümetin aldığı kararlarla polis kuşatması altında aramalara muhatap olduğunu hatırlatan Nuri Karahasanoğlu, şunları anlattı: “O dönemlerde Mustafa Bey gözaltına alındı. Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu da gözaltına alındı. Daha sonra Hasan Karakaya 15 gün Ankara Emniyet’te gözaltında kaldı. Olmayacak iftiralara maruz kaldılar. Ama biz hiçbir zaman yılmadık. Gazete binamız kurşunlandı, bombalandı, molotofkokteyli saldırılarına maruz kaldı. Ama buna rağmen yine yılmadık. Yolumuzdan hiçbir zaman dönmedik. Çünkü bir inanıyoruz ve inananların her zaman üstün olduğuna inanıyorduk. Hiçbir zaman zulümlere boyun eğmedik.”

İnananların sesi olmaya devam

Akit’in her zamanki misyonunun “Müslümana müşfik, kafire şedit olmak” çizgisi üzerine seyrettiğini beyan eden Karahasanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: Türkiye’de ve dünyada emperyalizm ve siyonist güçlere karşı hep mücadele içinde olduklarını ve asla taviz vermediklerini kaydetti. Karahasanoğlu, “Kırılabilirdik ama eğilmeyi hiçbir zaman göze almadık” dedi. Akit Medya’nın inananların işiten kulağı, haykıran sesi, gören gözü olma şiarını devam ettireceğini bildiren Nuri Karahasanoğlu, “Yeter ki okurlarımız, izleyicilerimiz desteklerini, dualarını esirgemesinler. Emin adımlarla Akit Medya yoluna devam edecektir. Hiç kimseden korkmadan, çekinmeden misyonunu hakkıyla yerine getirecektir. Haksızlık kimden gelirse gelsin ona karşı mücadelemiz sürecektir.”