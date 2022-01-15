Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ­| Bugün maçlar saat kaçta?

Bugün maçlar ne zaman hangi kanalda? Sporseverler futbol dolu bir hafta sonu geçirmek için hangi kanalda hangi maçların yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? 1. Lig günün maçları | Süper Lig 15 Ocak cumartesi maçları | Avrupa ligleri bugün hangi maçlar var?