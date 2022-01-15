Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ¬| Bugün maçlar saat kaçta?
Bugün maçlar ne zaman hangi kanalda? Sporseverler futbol dolu bir hafta sonu geçirmek için hangi kanalda hangi maçların yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? 1. Lig günün maçları | Süper Lig 15 Ocak cumartesi maçları | Avrupa ligleri bugün hangi maçlar var?
Futbolseverler 15 Ocak Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Hangi liglerde maçlar var? Avrupa liglerindeki maçlar nereden hangi kanaldan izlenir?
Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak | Bugün maçlar saat kaçta?
Süper Lig 21. hafta
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor beIN Sports 2
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor beIN Sports 2
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor beIN Sports 1
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
1.Lig 20.hafta
13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK TRT Spor, beIN Max
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor TRT Spor, beIN Max
19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü TRT Spor, beIN Max
Avrupa Ligleri
15.30 Werder Bremen - F.Düsseldorf (Almanya Bundesliga 2) beIN Sports 4, tivibu Spor 4
15.30 Manchester City-Chelsea(İngiltere Premier Lig) S Sport
17.00 Sampdoria-Torino (İtalya Serie A)S Sport
17.30 Köln-Bayern Münih (Almanya Bundesliga) beIN Sport 3, tivibu Spor 3
18.00 Newcastle-Watford (İngiltere Premier Lig) S Spor+
19.00 St.Etienne-Lens (Fransa Ligue 1) beIN Sports 2