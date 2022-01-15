  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ¬| Bugün maçlar saat kaçta?
Spor

Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ¬| Bugün maçlar saat kaçta?

Bugün maçlar ne zaman hangi kanalda? Sporseverler futbol dolu bir hafta sonu geçirmek için hangi kanalda hangi maçların yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi liglerde maçlar var? 1. Lig günün maçları | Süper Lig 15 Ocak cumartesi maçları | Avrupa ligleri bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 13:09:00 -
Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ¬| Bugün maçlar saat kaçta?

Futbolseverler 15 Ocak Cumartesi günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Hangi liglerde maçlar var? Avrupa liglerindeki maçlar nereden hangi kanaldan izlenir?

Bugünkü maçlar hangileri 15 Ocak ­| Bugün maçlar saat kaçta?

Süper Lig 21. hafta

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor     beIN Sports 2

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor         beIN Sports 2

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor            beIN Sports 1

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe       beIN Sports 1

1.Lig 20.hafta

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK           TRT Spor, beIN Max       

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor           TRT Spor, beIN Max

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü       TRT Spor, beIN Max

Avrupa Ligleri 

15.30 Werder Bremen - F.Düsseldorf (Almanya Bundesliga 2)     beIN Sports 4, tivibu Spor 4

15.30 Manchester City-Chelsea(İngiltere Premier Lig)    S Sport

17.00 Sampdoria-Torino (İtalya Serie A)S Sport

17.30 Köln-Bayern Münih (Almanya Bundesliga)              beIN Sport 3, tivibu Spor 3

18.00 Newcastle-Watford (İngiltere Premier Lig)              S Spor+

19.00 St.Etienne-Lens (Fransa Ligue 1)   beIN Sports 2

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay