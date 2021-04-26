Bugünkü kabine toplantısından kritik kararlar bekleniyor!

Yeni Akit Ankara



14 Nisan’da başlayan iki haftalık kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği ya da tam kapanmaya çevrileceğiyle ilgili karar bu akşam belli olacak. Koronavirüsle mücadele konusunda iki hafta önce alınan kararların beklenen sonuçları vermemesi üzerine yeni planlama yapıldığı iddiaları var. Ramazan Bayramı’nı da içine alan 3 haftalık bir kapatma planlandığı gündemde.

Kabine toplantısı saat kaçta?

Kabine Toplantısı 26 Nisan yani bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Bakanlar Kurulu'nun saat 15.00'te toplanması bekleniyor.

Tam kapanmada ne olmuştu?

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının 11 Mart 2020 tarihinde görülmesinin ardından getirilen kısıtlamalardan bazıları şu şekilde “2020 Mart genelgesiyle ilk olarak, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi. Marketlerin açık olduğu saatler ve müşteri sayısında kısıtlamaya gidildi. Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 kapasiteyle yolcu kabul edebileceği açıklandı. THY’nin uçuşları Nisan ve Mayıs ayında durduruldu daha sonra kademeli olarak tekrar açıldı. Cuma günü ve kandil gecesi camiler cemaate kapandı. 16 Mart 2020’den itibaren ilkokul, ortaokul ve lise eğitimine 1 hafta, üniversite eğitimine ise 3 hafta ara verildi. 23 Mart 2020’den itibaren uzaktan eğitime geçildi.”