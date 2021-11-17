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Dünya Bugüne kadarki en tehlikeli hamle! Esed'den Sünni Müslüman kararı
Dünya

Bugüne kadarki en tehlikeli hamle! Esed'den Sünni Müslüman kararı

Suriye'de 137 yıldır ülkedeki dini otorite sayılan ve çoğunluğu Sünni Müslümanlardan oluşan Başmüftülük, Esed rejiminin kararnamesiyle kaldırıldı. Muhalifler, kararın Esed tarafından atılan en tehlikeli adım olduğu görüşünde

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:26:00 -
Bugüne kadarki en tehlikeli hamle! Esed'den Sünni Müslüman kararı

Suriye'de 2011'den beri yüz binlerce sivilin ölümüne neden olan Esed rejiminin hedefinde bu kez de Sünni Müslümanlar var.

Esed rejimi, 50 yılık iktidarından bu yana belki de en tehlikeli kararnamesini yayınladı.

Esed, yeni yayınlanan kararnameyle Suriye Arap Cumhuriyeti Başmüftülüğünü kaldırdı ve yerine tüm mezheplerde n üyelerin yer aldığı Fıkıh Bilimleri Konseyi'ni getirdi.

Bu kararla birlikte fetva 137 yıldır çoğunlukta olan Sünni Müslüman cemaati azınlığa dönüşmüş oldu.

Esed kapıyı ardına kadar açtı!

Bu kararnameyle Esed, devrimden önce Suriye nüfusunun toplu olarak yüzde on altısından fazlasını oluşturmayan diğer mezheplerin fetva sürecine katılması için kapıyı ardına kadar açtı.

İslami gruplar ve entelektüel akımlar konusunda uzmanlaşmış yazar, Muhammed Hayr El-Musa, bu kararnamenin Beşşar Esed'in iktidara geldiği günden bugüne dini kurumlar nezdinde çıkardığı en tehlikeli kararname olduğunu söyledi.

Kararnamenin iki şeyi kapsadığını söyleyen Musa, şöyle devam etti:

"Birincisi, fetva kurumundan Sünni nüfuzunun kaldırılmasıdır. Sünni Müslümanların referansı tehlikede ve kararname sadece genel fetvayı kaldırmakla kalmadı, aynı zamanda vilayet ve şehir müftülüğünü de kaldırdı"

"Esed rejimi Şii İran hegomonyası altında"

"Başmüftü resmi devlet doktrinini temsil eder ve bu doktrin kişisel statü kanunlarında ve birçok kanunda şart koşulmuştur" diyen Musa, "Bu konumu kaldırarak, başta Şii otoriteler olmak üzere Dürziler, İsmaililer ve Aleviler gibi Sünnilerin de taraf olduğu ilmî bir fıkıh meclisine dönüştürmek, Sünni mezhebinin artık devlet mezhebine referans olmadığı ve Suriye'deki Sünnilerin çoğunluk değil, bir mezhepler grubu olduğu anlamına geliyor" düşüncesini dile getirdi.

Musa, rejimin İran Şii otoritesinin eksenine girdiği ve yasal bir şekilde İran hegemonyası altında çalıştığını vurguladı.

"Sosyal kimliğin korunması gerekir"

Musa, konu düzeltilmezse Suriye'de bir kimlik silme operasyonuyla karşı karşıya kalınacağını, bu hamlenin demografik yapıda yıkıcı bozulmalara neden olacağını aktardı.

Muhammed Münir el-Fakir, Orient ile yaptığı bir röportajda, Suriye'deki Sünnilerin yarısının yerinden edilmesinden ve şehirlerinin yıkılmasından ve mülkiyeti ortadan kaldırmak için kanunların çıkarılmasından sonra rejimin bugün, yeni kanunlar çıkardığını söyledi.

Fakir, Suriye İslam Konseyi'nin bugün bile farklılıkları, yapısı ve çıkarları ile olay düzeyinde olmaması gerektiğini, İslam Konseyi'nin bu rolü üstlenmesi ve dini ve sosyal kimliği koruması gerektiğini vurguladı

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