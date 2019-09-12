0553 313 94 23

"Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya:- "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

12 Eylül 2019 Perşembe 22:13
"Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı"

MARDİN (AA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bu güne kadar 725 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı (TEPAV) ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde yürütülen Mahir Eller Projesi kapsamında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Dicle Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen toplantıda, işverenlere MYK meslek standartları, ulusal yeterlilikler, belgelendirme süreçleri ve sağlanan teşviklerle ilgili bilgiler aktarıldı.

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Ordukaya, toplantıda yaptığı konuşmada, verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti.

MYK'nın 2006 yılından itibaren ülkede çalışma hayatına etkin politika sunan bir kurum olduğunu anımsatan Ordukaya, "Mesleki Yeterlilik Kurumu, meslek standartlarını Ankara’da masa başında hazırlamıyor. Başta sivil toplum kuruluşları, Milli Eğitim Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı yardımları, katkıları ve destekleriyle ortak tanımlayıcı bir anlayışla meslek standartlarımız yayınlanıyor. Resmi gazetede de yürürlüğe giriyor." diye konuştu.

Türkiye'de belge enflasyonu bulunduğunu savunan Ordukaya, mesleki yeterlilik belgesinin en önemli noktasını uluslararası geçerliliğe sahip olması olarak gösterdi.

Mesleki yeterlilik sınavlarının kamera kayıtları alınarak düzenli aralıklarla kontrol edildiğini ifade eden Ordukaya, şunları kaydetti:

"2015 yılı sonrasında yapılan yasal düzenleme sonrasında Mesleki Yeterlilik Belgesi, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde zorunlu hale geldi. Bugüne kadar bakanlığımız 4 tebliğ yayınladı, 117 meslekte yeterlilik belgesi zorunlu. Baktığımız zaman bugüne kadar 725 bin civarında kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma sonrasında, mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin, belgesiz kişilere oranla yüzde 25 daha az iş kazalarına karıştığını görüyoruz. 19 sektör ve 294 meslekte, sınav ve belgelendirme faaliyetlerimiz devam ediyoruz."

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Tutaşı da iş dünyasının nitelikli elemana ihtiyaç duyduğunu, Mahir Eller Projesi ile nitelikli elemanları belgelendirdiklerini söyledi

Konuşmaların ardından, Mardin’de mesleki yeterlilik belgesi kazanan kişilere belgeleri verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 22:13
  1. Mahir Eller
  2. mardin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "Tekrar Süper Lig’e çıkacağız"
    1. Akhisarspor Başkanı Eryüksel: "Tekrar..
    2. Trump, Bahreyn Veliaht Prensi'ni..
    3. Galatasaray Kulübünden açıklama:
    4. Mardin’de ’teröre lanet, analara..
    5. "EBRD, Türkiye olmadan düşünülemez"
    6. Yargıtay'dan 'Cumhuriyet gazetesi'..
    7. Antalyaspor'da, Kayserispor maçı..
    8. Galatasaray Kulübü: "Yel kayadan toz..
    9. “Rusya-İsrail ilişkileri yeni nitelik..
    10. Bahçe teline takılan yavru ayı..
    11. Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı..
    12. Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu:..
    13. "Bugüne kadar 725 bin kişi mesleki..
    14. Arjantin'de "Acil Gıda Kanunu"..
    15. Fransız diplomat Müslümanları hedef..
    16. Galatasaray'dan 'Fatih Terim' tepkisi!
    17. Fransa'da sular durulmuyor! Macron'un..
    18. Kasımpaşa'da Galatasaray maçı..
    19. Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki..
    21. Venezuelalı Guaido'nun Kolombiyalı..
    22. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    23. Çocuklar için sağlıklı cips tarifi
    24. Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı..
    25. Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
    26. Bayburt’tan kaçan inek Gümüşhane’de..
    27. Diyarbakır'da orman işçilerine yönelik..
    28. KKTC’de Türk bayrağını çalan Rum için..
    29. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    30. Mardin'de teröre tepki, "Diyarbakır..
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği açıklaması: O bakanlar gidiyor
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap