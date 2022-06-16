  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam'da taşınması bile haram olan içkiyi helal para kazanmak isteyen taksiciye taşıtmak istedi! "Abla ben Müslümanım!" sözleriyle tepki gösterdi

İzmir depremi ile ilgili flaş gelişme! Yılmaz Apartmanı davasında karar

Dikkat çeken açıklama: Türk ordusu kritik önem taşıyor

AK Partili başkandan tarım arazisine yapılan villalara tepki: Bu ruhsat rezaletini açıklayın!

Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki

Yunan generalden bomba itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadığı telegram işkencesini anlatınca 'terörle mücadele'den dava açtılar!

Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: HDP'nin gazına geldiler
Ekonomi Bugünden itibaren dolar alacaklar dikkat! Yeni karar alındı
Ekonomi

Bugünden itibaren dolar alacaklar dikkat! Yeni karar alındı

Dolar alım ve satım işlemlerinde vergi numarası tespit gerektiren sınır tutarında artırıma gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 09:50:00 -
Bugünden itibaren dolar alacaklar dikkat! Yeni karar alındı

Döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3 bin dolardan 5 bin dolara çıktı.

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili müesseselerce döviz alım-satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 2 bin dolar artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve vergi kimlik numarası genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğine göre, banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve Türk parası kıymetini koruma hakkında karar kapsamında kurulmuş yetkili müesseselerce döviz alım satımı işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınırı 3,000 dolardan 5,000 dolara çıkarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23