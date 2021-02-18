Bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak iller hangileri? Bugün okullar tatil mi?

Okullar bugün tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden yoğun kar yağışının yaşanacağı konusunda uyarmıştı. Meteoroloji’nin tahmini tuttu ve kar yağışı tüm yurtta etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime başlayan köy okullarında eğitimin aksamasına neden oldu. Kar nedeniyle çok sayıda ilde okullar tatil edildi.

Hangi illerde okullar tatil son dakika!

İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 20 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı. Yüz yüze eğitime; Sinop, Sakarya, Zonguldak ve Bingöl'de 2 günlüğüne ara verildi. Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak. İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.

Giresun'un il merkezi ve bazı ilçelerinde bugün ve yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak. Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı. Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat’ta 3 ilçede yüz yüze eğitime bugün başlanamayacak.