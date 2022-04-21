Bugün ve yarın altın alacaklar dikkat! Tunç Şatıroğlu üstüne basa basa uyardı

Milli Gazete'nin haberine göre, Dolar ve Altın Uzmanı Tunç Şatıroğlu, youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda altın, gümüş ve dolarda yaşanan düşüş ve yükseliş trendlerine değindi.

Yaşanan kısmı düşüşün geçici olduğunu söyleyen Tunç Şatıroğlu, yükseliş trendine az kaldığını söyledi. Elinde altın ve dolar birikimi olanları uyaran Tunç Şatıroğlu, altın ve doların yükseleceği tarih aralığını açıkladı. İşte o sözler.

""Düşüş bekliyorum"

Amerikan 10 yıllıkların altın üzerindeki etkisine değinen Tunç Şatıroğlu şunları kaydetti:

"Uzun zamandır Amerika 10 yıllıklarında düşüş beklediğimi söylüyordum. Ancak faizler giderek artıyor. Çünkü FED başkanları sürekli "faizleri artıracağız" diye konuşuyorlar. Ve faizler giderek artıyor. Ancak faizlerde düşüş beklememin böyle bir nedeni var; belli bir seviyeye geldikten sonra artık o birçok yatırımcı için cazip bir seviye geliyor bazı arkadaşlara cazip kelimesi acayip kaçıyor. Bunun nesi cazip diyeceksiniz? Birçok fon için cazip. Ben düşüş bekliyorum. Fed agresif bir faiz artırmaz."

"Ekonomiler büyük zarar gördü"

Öte yandan Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yapılan yaptırımları işaret eden Şatıroğlu, "Yaptırımlardan dolayı ekonomiler zarar görüyor. Şu an alış geldiğini görüyoruz. Ama bu henüz yeterli değil sadece ekstrem bir durumun düzelmesidir. Bir sürü uyumsuzluklar var. Bizim için önemli olan 2,66 dediğimiz seviyeye kadar gelmesi. Düşüşün piyasalarda devam edip etmemesi. 2,60 gelirse güvenirim. Bir düşüş trendine girmiş diyebiliriz. Bugünkü hareket cesaret verici oluyor" dedi.

"Yükselişler kalıcı olabilir"

Gümüş, altın gibi değerli metallerde satışın durduğunu ifade eden Şatıroğlu bir iki gün daha bu düşüşün devam edeceğini belirtti. Şatıroğlu, "Değerli metallerde düşüş vardı. Artık o satışlar durdu. Kalıcı yükseliş olabilir. Piyasa daha şahin olmaması borsalar için pozitif bir gelişme bu olumsuzluk değil. Bu reality başlangıcı" dedi.

"Yön yukarı"

Altının toparlanma başladığının altını çizen Şatıroğlu, "Amerikan 10 yıllıklarında düşüş görmemiz gerekiyordu. Altında Amerikan 10 yıllıklarda bir düşüş görmedikten sonra bu yükselişler kalıcı olmuyor. İşte oradan bir yükseliş geldi. Şimdi tekrardan 1938 kadar gelmiş. Amerikan 10 yıllıklarda düşüş gelmeye başlayınca altın toparlamaya başlıyor. Altın yavaş yavaş yönünü yukarı çevirmeye başladı. Amerikan 10 yıllıklardaki geri çekilme şu an düşüşü durdurdu. Ve altın tekrar yükselişe geçecek. Değerli metallerin altın önderliğinde çıkmasını bekliyorum." diyerek devam ettirdi.