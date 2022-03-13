Bugün TV'de ne var? 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışları

Yurdun büyük bir bölümü kara teslim. İstanbul'a dört gündür yağan kar nedeniyle vatandaşlar evlerinde. Pazar gününü güzel bir şekilde geçirmek isteyenler kar engeline takıldı. Milyonlarca insan pazar gününü evde geçiriyor. Evde vaktini televizyon izlemekle geçirmek isteyenler televizyonda hangi programın olduğunu araştırıyor.

Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Akit TV, Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv, TRT 1 kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Üç Kız Kardeş

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:00 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:20 Kadının Eseri

12:45 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Osman Pazarlama

23:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:25 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Kameralı Adam

13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Oğlum

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Köyden İndim Şehire

23:30 Aziz

AKİT TV YAYIN AKIŞI

08:00 Murat Şahin

H. Sonu Gün Başlıyor

11:00 Sami Dadağlıoğlu

Ankara Kulisi

13:00 Feridun Erdoğral

Gün Ortası

13:30 Serkan Güzel

Sağlık Vakti

15:00 Feridun Erdoğral

Haber 15:00

15:30 Teknolifes

16:00 Feridun Erdoğral

Haber 16

17:00 Feridun Erdoğral

Akşama Doğru

17:30 Nesim Acar

Futbol Gündemi

19:00 Feridun Erdoğral

Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Mustafa Armağan

Kayıt Dışı Tarih

22:30 Özhan Yıldız

Orta Saha

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panaroma

15:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor