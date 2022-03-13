Bugün TV'de ne var? 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışları
13 Mart 2022 Pazar günü KanalD, ATV, Star, Kanal 7, Fox, Show yayın akışları hafta sonu olması nedeniyle vatandaşlar tarafından bir hayli sorgulanıyor. Kar yağışının olduğu yurt genelinde evinde oturup televizyon seyretmek isteyenler bugün televizyonda hangi programların, hangi dizi ve filmlerin olduğunu sorguluyor. İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı.
Yurdun büyük bir bölümü kara teslim. İstanbul'a dört gündür yağan kar nedeniyle vatandaşlar evlerinde. Pazar gününü güzel bir şekilde geçirmek isteyenler kar engeline takıldı. Milyonlarca insan pazar gününü evde geçiriyor. Evde vaktini televizyon izlemekle geçirmek isteyenler televizyonda hangi programın olduğunu araştırıyor.
Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Akit TV, Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv, TRT 1 kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 13 Mart 2022 Pazar TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Bir Zamanlar Çukurova
15:30 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Adı Sevgi
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Üç Kız Kardeş
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
16:00 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 En Güzel Bölüm
14:15 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:20 Kadının Eseri
12:45 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Osman Pazarlama
23:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:25 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Kameralı Adam
13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Oğlum
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Köyden İndim Şehire
23:30 Aziz
AKİT TV YAYIN AKIŞI
08:00 Murat Şahin
H. Sonu Gün Başlıyor
11:00 Sami Dadağlıoğlu
Ankara Kulisi
13:00 Feridun Erdoğral
Gün Ortası
13:30 Serkan Güzel
Sağlık Vakti
15:00 Feridun Erdoğral
Haber 15:00
15:30 Teknolifes
16:00 Feridun Erdoğral
Haber 16
17:00 Feridun Erdoğral
Akşama Doğru
17:30 Nesim Acar
Futbol Gündemi
19:00 Feridun Erdoğral
Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Mustafa Armağan
Kayıt Dışı Tarih
22:30 Özhan Yıldız
Orta Saha
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:30 Survivor Panaroma
15:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor