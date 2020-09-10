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Gündem Bugün toprağa verilecek! Kalp krizi geçiren tuğgeneral şehit oldu
Gündem

Bugün toprağa verilecek! Kalp krizi geçiren tuğgeneral şehit oldu

Türk ordusunun önemli komutanlarından İdlib’te görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonrası şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 10:00:00 -
Bugün toprağa verilecek! Kalp krizi geçiren tuğgeneral şehit oldu

Birliğinin başında rahatsızlanan general için tüm müdahaleler yapıldı ancak kalbi yeniden çalıştırılamadı. Şehit generalin rahatsızlığını bile bile görevini bırakmadığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtilerek, “Bizi derin bir acı ve üzüntüye boğan olayda aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı. Uçakla memleketi Çanakkale’ye getirilen şehit tuğgeneral düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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