31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, 18 Eylül Pazar günü 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde hem adaylar hem de sınavda görevli olan eğitimciler ‘Toplu taşıma ücretsiz mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 18 Eylül Pazar metro metrobüs otobüsler ücretsiz mi?

Pek çok sınav öncesinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde toplu ulaşım ücretsiz hizmet veriyor. 18 Eylül Pazar günü gerçekleşecek KPSS öncesinde de toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Ancak konuyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Şimdilik açıklama yapılmadığı için toplu ulaşımının ücretsiz olarak hizmet vermesi beklenmiyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.