Bugün televizyonda ne var? ATV, Show, TRT 1, Akit TV Star yayın akışı…

Bugün TV'de ne var? 2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları! Ev hanımları genellikle gündüz kuşağı proğramlarını izlerken, evin beyleri akşam işten eve döndüklerinde TV ana haber programlarını takip etmekte. Haber programlarının akabinde ise o gün hangi diziiler var ise o dizeler izlenmeşte. Bazı vatandaşlar ise haber kanallarındaki tartışma programlarını takip etmekte. Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv TV8 kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı.

ATV yayın akışı bugün

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Yalnız Kurt

KANAL D yayın akışı bugün

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

STAR yayın akışı bugün

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

FOX TV yayın akışı bugün

07:00 Kadının Sesi

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Son Nefesime Kadar

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Son Nefesime Kadar

01:15 Mahkum

TRT 1 yayın akışı bugün

08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sultan (Yabancı Sinema)

23:45 112 Acil Çağrı

SHOW TV yayın akışı bugün

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi Fiskos

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Oğlum

00:15 Baba

TV8 yayın akışı bugün

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

14:45 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

Akit TV yayın akışı bugün

07:00 Murat Şahin

Gün Başlıyor

10:30

Murat Alan

Manşetlerin Dili

12:00 Feridun Erdoğral

Haber Bülteni

13:00 Feridun Erdoğral

Gün Ortası

14:00 Feridun Erdoğral

Haber Bülteni

14:30 Ahmet Özdemir

Ekonomi Ajandası

15:00 Feridun Erdoğral

Haber Bülteni

16:00 Feridun Erdoğral

Haber 16

17:00 Feridun Erdoğral

Haber Bülteni

17:30 Ahmet Özdemir

İş ve Ekonomi

18:00 Geylani Karaarslan

İyilik Yolcuları

18:30 İrfan Çalışkan

Söz Milletin

19:00 Muharrem Coşkun

Ana Haber

21:00 Bülent Deniz

Kürsü

23:30 Mustafa Balevi

Gece Ajansı