Bugün televizyonda ne var? ATV, Show, TRT 1, Akit TV Star yayın akışı…
2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Show TV yayın akışında bugün neler var? ATV’de bugün ne var? Star’da hangi diziler var? Kanal D yayın akışı bugün hangi program var? soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Show TV, Star TV, Akit TV, Kanal D, Atv, TRT 1 2 Mart 2022 Çarşamba yayın akışı…
Bugün TV'de ne var? 2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışları! Ev hanımları genellikle gündüz kuşağı proğramlarını izlerken, evin beyleri akşam işten eve döndüklerinde TV ana haber programlarını takip etmekte. Haber programlarının akabinde ise o gün hangi diziiler var ise o dizeler izlenmeşte. Bazı vatandaşlar ise haber kanallarındaki tartışma programlarını takip etmekte. Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?TV'de bu akşam hangi diziler var? Cumartesi günü kanallarda hangi diziler var? Show Tv, Star Tv, Fox Tv, Kanal D, Atv TV8 kanallarında hangi diziler izlenecek? Hangi kanallarda hangi diziler var?" soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte 2 Mart 2022 Çarşamba TV yayın akışı.
ATV yayın akışı bugün
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Yalnız Kurt
KANAL D yayın akışı bugün
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Yargı
STAR yayın akışı bugün
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
FOX TV yayın akışı bugün
07:00 Kadının Sesi
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Son Nefesime Kadar
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
20:00 Son Nefesime Kadar
01:15 Mahkum
TRT 1 yayın akışı bugün
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sultan (Yabancı Sinema)
23:45 112 Acil Çağrı
SHOW TV yayın akışı bugün
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi Fiskos
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
TV8 yayın akışı bugün
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
Akit TV yayın akışı bugün
07:00 Murat Şahin
Gün Başlıyor
10:30
Murat Alan
Manşetlerin Dili
12:00 Feridun Erdoğral
Haber Bülteni
13:00 Feridun Erdoğral
Gün Ortası
14:00 Feridun Erdoğral
Haber Bülteni
14:30 Ahmet Özdemir
Ekonomi Ajandası
15:00 Feridun Erdoğral
Haber Bülteni
16:00 Feridun Erdoğral
Haber 16
17:00 Feridun Erdoğral
Haber Bülteni
17:30 Ahmet Özdemir
İş ve Ekonomi
18:00 Geylani Karaarslan
İyilik Yolcuları
18:30 İrfan Çalışkan
Söz Milletin
19:00 Muharrem Coşkun
Ana Haber
21:00 Bülent Deniz
Kürsü
23:30 Mustafa Balevi
Gece Ajansı