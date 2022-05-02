Bugün şükür günüdür

Onbir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i ibadetlerle tamamlayan mü’minlere Allah’ın bir nimeti olan Ramazan Bayramı bugün hem ülkemizde, hem İslam coğrafyasında hem de Müslümanın olduğu her diyarda coşkuyla idrak ve ihya edilecek.

Hazzı bütün yıla yayalım

Koronavirüs salgınının tesirinin azalmasıyla 2 yıl aradan sonra camilerimizde omuz omuza ilk vakit namazlarımızı ve teravihimizi kıldığımız, ilk itikafa girdiğimiz, Ayasofya’da 88 yıl sonra ‘Allahuekber’ deyip kıyama durduğumuz mübarek ramazan ayını uğurlayan mü’minler bugün bayram coşkusu yaşıyor. İki yıllık süre sonunda sevdiklerimize ve ibadethanelerimize kavuşarak idrak ettiğimiz ramazanda yaşadığımız yoğun manevi hazzı şimdi bütün yıla yayma vakti. İlahiyatçılar ve kanaat önderleri, müminlerin her gününün ramazan gibi olması için bolca şükretmesi, ibadetlerine aksatmadan devam etmesi ve dualarla Cenab-ı Hakk’a niyazda bulunması gerektiğini ifade ediyor.

Allah’a ne kadar şükretsek azdır

Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Salih Tuğ, şunları dile getirdi: “Bugün Rabbimizin verdiği nimetlere şükür günüdür. Ayasofya’dan başlamak üzere bizi manevi kıymetlerimize kavuşturan Allah’a ne kadar şükretsek azdır. İnsanımız ramazanın ardından da bolca dua ve şükretmelidir. İbadetlerimizi ara vermeksizin devam ettirmeliyiz. Asla unutmayalım ki hayatımız bir ramazan, bir bayram, bir Ayasofya’nın açılışından ibaret değildi. Dini ve milli değerlerimize bağlı şekilde hayat sürdürmeliyiz. Dua ettik, niyazda bulunduk, gayret ettik ve 88 yıl sonra Ayasofya’da teravih namazlarımızı kılmayı nasip etti bize Cenab-ı Allah. Mescid-i Aksa’da da yeniden bayram namazlarımızı idrak edeceğimiz, teravih namazlarımızı kılacağımız, iftar sofralarına oturacağımız günlerin duasıyla ve çalışmasıyla geçirmeliyiz bugünlerimizi. Gençlere mahsus temennilerdir bunlar. Ülkemizin ve bütün ümmetin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

Maneviyatımıza sarılmalıyız

Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin Hocaefendi de, şükrün ve Peygamberimizin ahlakını hatırlatarak, şunları söyledi: “Tarih boyunca Ramazan-ı Şerif’te pek çok ilkler olmuştur. Nice zaferler, nice hayırlı icraatlar ramazanda gerçekleşmiştir. Bu ramazan da Cenab-ı Hak bize nimetini ve bereketini ziyadesiyle verdi. Bereketli bir ramazan idrak ettik. Geçmişteki parlak günlerimizde olduğu gibi ramazanda ilkler yaşadık. Şükredersek Allah-u Teala Hazretleri nimetini artırır. Müminin vazifesi budur. Peygamber Efendimiz (sav) sabahlara kadar namaz kılardı, Aişe validemiz ‘Ey Allah’ın rasulü, gelmiş geçmiş günahların affolmasına rağmen, Rabbim sana bu kadar nimet vermesine rağmen neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun’ diye sorması üzerine Efendimiz, ‘Buna daha çok şükreden bir kul olmayayım mı?’ karşılığını veriyor. Rabbimiz bize ne kadar kazanım ihsan ederse edeble, ahlakla şükretmemiz gerekiyor. Çeşitli akımlara kapılan gençlerimize de dua etmeliyiz. Maneviyatımıza daha çok sarılmalı, gençlerimize daha çok iyi örnekler oluşturmalıyız. Her günümüz ramazan günü gibi olur inşallah.”