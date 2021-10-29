29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 günlük resmi tatil yapılıyor. Sağlık sorunları sebebiyle sağlık ocağı veya hastaneye gitmek isteyenler ise Cuma günü söz konusu yerlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, bugün hastaneler açık mı?

Bugün sağlık ocakları açık mı? 29 Ekim hastaneler açık mı?

28 Ekim Perşembe saat 13.00 itibariyle resmi tatil başladı. Resmi tatillerde sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinikleri hizmet vermiyor. Hastaneler acil servi hizmeti vermeyi ise sürdürüyor. Özel hastanelerde cumartesi günleri poliklinik hizmeti verilirken devlet ile üniversite hastanelerinde haftanın beş günü poliklinik hizmeti veriliyor.