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Ekonomi Bugün resmen yürürlüğe girdi! Kredi kartlarında yeni dönem
Ekonomi

Bugün resmen yürürlüğe girdi! Kredi kartlarında yeni dönem

Yeniakit Publisher
2024-07-01 11:18:00 -
Bugün resmen yürürlüğe girdi! Kredi kartlarında yeni dönem

BDDK’nın yeni kararına göre, bugünden itibaren kredi kartlarındaki temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1.500 liraya yükseltildi.

Milyonlarca kredi kartı ve banka kartı olanı ilgilendiren gelişme bugün itibarıyla geçerli. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi doğrultusundaki kararı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, bugünden itibaren (1 Temmuz 2024 Pazartesi) 1.500 lira oldu. 2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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