Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 4 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı, 4 Aralık 2021 Cumartesi maç programı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün kimin maçı var? Bugün oyananacak maçlar hangileri? İşte Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.

Bugünkü maçlar kaçta? Süper Lig’de 15. haftanın heyecanı sürüyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile başlayan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasıda bugün hangi maç var? sorusu da bir hayli merak konusu. Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İŞte 4 Aralık Cumartesi Türkiye ve dünya spor gündeminde 4 Aralık Cumartesi günü takip edilebilir maçlar hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 15. haftanın ilk maçında Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş skorula sonuçlandı. Süper Lig maçlar saat saatça olacağı, bugün hangi maçların oynanacağı da yine futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün hangi maçlar oynanacak?

4 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var?

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır

13.30Alanyaspor-SivassporbeIN Sports 1

13.30BB Erzurumspor-İstanbulsporTRT Spor

13.30Bandırmaspor-GençlerbirliğiTRT Avaz

15.30West Ham-ChelseaS Sport

16.00Trabzonspor-Adana DemirsporbeIN Sports 1

16.00Sevilla-VillarealSpor Smart

17.00Milan-SalernitanaS Sport 2

18.00Newcastle-BurnleyS Sport +

18.00Southampton-BurnleyS Sport +

18.00Wolves-LiverpoolS Sport

18.15Barcelona-Real BetisSpor Smart

19.00Galatasaray-AltaybeIN Sports 1

20.00Roma-InterS Sport 2

20.30B. Dortmund-Bayern MünihbeIN Connect

20.30Watford-Manchester CityS Sport

20.30 Atletico Madrid-Mallorca Spor Smart

22.45 Napoli-Atalanta S Sport 2

23.00 Lens-PSG beIN Connect

23.00 Real Sociedad-Real Madrid Spor Smart

5 Aralık Pazar yarın kimin maçı var?

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi hangi maç var?

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk