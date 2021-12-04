Bugün oynanacak maçlar hangileri? Bugün kimin maçı var? 4 Aralık Cumartesi bugünkü maçlar saat kaçta?
Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı, 4 Aralık 2021 Cumartesi maç programı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün kimin maçı var? Bugün oyananacak maçlar hangileri? İşte Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.
Bugün kimin maçı var, bugün maç var mı, 4 Aralık 2021 Cumartesi maç programı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu tablosu nasıl? Soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki bugün kimin maçı var? Bugün oyananacak maçlar hangileri? İşte Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.
Bugünkü maçlar kaçta? Süper Lig’de 15. haftanın heyecanı sürüyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı ile başlayan Süper Lig 15. hafta karşılaşmasıda bugün hangi maç var? sorusu da bir hayli merak konusu. Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İŞte 4 Aralık Cumartesi Türkiye ve dünya spor gündeminde 4 Aralık Cumartesi günü takip edilebilir maçlar hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 15. haftanın ilk maçında Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş skorula sonuçlandı. Süper Lig maçlar saat saatça olacağı, bugün hangi maçların oynanacağı da yine futbol tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün hangi maçlar oynanacak?
4 Aralık Cumartesi bugün kimin maçı var?
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
13.30Alanyaspor-SivassporbeIN Sports 1
13.30BB Erzurumspor-İstanbulsporTRT Spor
13.30Bandırmaspor-GençlerbirliğiTRT Avaz
15.30West Ham-ChelseaS Sport
16.00Trabzonspor-Adana DemirsporbeIN Sports 1
16.00Sevilla-VillarealSpor Smart
17.00Milan-SalernitanaS Sport 2
18.00Newcastle-BurnleyS Sport +
18.00Southampton-BurnleyS Sport +
18.00Wolves-LiverpoolS Sport
18.15Barcelona-Real BetisSpor Smart
19.00Galatasaray-AltaybeIN Sports 1
20.00Roma-InterS Sport 2
20.30B. Dortmund-Bayern MünihbeIN Connect
20.30Watford-Manchester CityS Sport
20.30 Atletico Madrid-Mallorca Spor Smart
22.45 Napoli-Atalanta S Sport 2
23.00 Lens-PSG beIN Connect
23.00 Real Sociedad-Real Madrid Spor Smart
5 Aralık Pazar yarın kimin maçı var?
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi hangi maç var?
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk