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Gündem Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu 23 Kasım Çarşamba
Gündem

Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu 23 Kasım Çarşamba

Düzce Gölyaka'da 5,9 şiddetinde bir deprem yaşandı.Depremin ardından pek çok kişi 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 05:43:00 -
Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu 23 Kasım Çarşamba

Düzce’de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Yaşanan paniğin ardından bu kez pek çok kişi okulların tatil edilip edilmediği konusunu araştırmaya başladı. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi?

Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil oldu mu 23 Kasım Çarşamba

Düzce Valisi Cevdet Atay, eğitime ara verildiğini açıkladı. Atay, "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

Düzce haricinde bir il için şimdiye kadar bir tatil haberi gelmedi.

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