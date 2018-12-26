Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık okullar tatil edildi, Giresun'da eğitime kar engeli... Hangi şehirlerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verdildi.

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ordu'da da tatil

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Tatil olan şehirler

İlk kar tatilini haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu. Hemen ardından Samsun, Ordu, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Bilecik, Bolu, Tokat, Kırşehir, Afyonkarahisar, Giresun, Edirne, Aksaray, Van, Kastamonu, Çorum, Amasya, Yozgat ve Sivas illerinden tatil haberleri geldi.