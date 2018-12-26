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Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık okullar tatil edildi, Giresun'da eğitime kar engeli... Hangi şehirlerde okullar tatil edildi?

Türkiye'de kar yağışının etkili olduğu bazı şehirlerde eğitime ara verildi. Peki kar yağışı nedeniyle hangi şehirlerde okullar tatil edildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:24
Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık okullar tatil edildi, Giresun'da eğitime kar engeli... Hangi şehirlerde okullar tatil edildi?

Kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verdildi. 

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da merkeze bağlı köylerdeki okullar ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, ayrıca köylerden taşıma ile kent merkezindeki okullara gelen öğrencilerin izinli sayılacağı bildirildi.

Bulancak ilçesinde ise Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Derecikalan,Tandır, Bayındır, Ahurlu, Damudere, Erdoğan, İcilli, Elmalı ve Büyükada köylerinde de eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Ordu'da da tatil

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ve Fatsa ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Yenikent, Fatih, Meydan,Tekkiraz, Pelitliyatak, Erenyur ve İnkur mahalleleri ile Fatsa ilçesindeki Aslancami, Geyikceli, Hatipli ile Islamdağ mahallelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü eğitim kurumu ile özel eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ordu Valiliği Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda da eğitime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu.

Tatil olan şehirler

İlk kar tatilini haberi Ankara Valisi Vasip Şahin duyurdu. Hemen ardından Samsun, Ordu, Tekirdağ, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Bilecik, Bolu, Tokat, Kırşehir, Afyonkarahisar, Giresun, Edirne, Aksaray, Van, Kastamonu, Çorum, Amasya, Yozgat ve Sivas illerinden tatil haberleri geldi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:24
  1. Kırıkkale
  2. Karaman
  3. Aksaray
  4. Yozgat
  5. Van
  6. Tokat
  7. Tekirdağ
  8. Sivas
  9. Samsun
  10. Ordu
  11. Kütahya
  12. Kırşehir
  13. Kastamonu
  14. Giresun
  15. Eskişehir
  16. Edirne
  17. Denizli
  18. Çorum
  19. Çankırı
  20. Çanakkale
  21. Bolu
  22. Bilecik
  23. Aydın
  24. Ankara
  25. Amasya
  26. Afyon
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