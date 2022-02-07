Bugün okul var mı? 7 Şubat 2022 Pazartesi bugün okullar açık mı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Yüz yüze eğitime sömestr tatili dolayısıyla 15 günlük ara veren okullar, bakanlığın belirlediği takvime göre 7 Şubat Pazartesi günü eğitimi sürdürecek. Öte yandan Isparta Valiliği tarafından tatilin devam edeceği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Peki, okullar tatil mi, bugün açık mı?

Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar bugün açık mı? Omicron vaka sayılarının 110 binin üzerine çıkmasıyla birlikte yarıyıl tatilinin uzaması ve yüz yüze eğitimin iptal edilip uzaktan eğitime geçileceğine ilişkin iddalar hem öğrenciler hem de veliler tarafından büyük bir dikkatle takip edilmekte. Peki, okullarda yü yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuyla son dakika açıklama geldi. İşte merak edilen soruların cevabı...

Yüz yüze eğitim iptal mi?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2021 - 2022 dönemiyle ilgili "15 tail uzayacak mı?" sorusuna net cevap geldi. Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, '7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz' dedi.

Isparta’da okullar kaç gün tatil?

Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama; "İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir."

İkinci ara tatil ne zaman?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.