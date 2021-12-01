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Eğitim Bugün okul var mı? 1 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul’da okullar var mı?
Eğitim

Bugün okul var mı? 1 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul’da okullar var mı?

İstanbul’da okullar tatil mi? Etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle İstanbul’da yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bir gün tatil lodos tatili yapan öğrenciler bugün okullar var mı? 1 Aralık 2021 Çarşamba okul var mı? Bugün İstanbul’da okullar var mı? sorularını sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 07:41:00 - 2021-12-01 07:41:23
Bugün okul var mı? 1 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul’da okullar var mı?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi yaralandı. Tam fırtının etkisini sürdürdüğü kentte bazı tekneler hasar gördü, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine kapatıldı. Lodos nedeniyle çok sayıda ilde okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce, Bursa, Sakarya, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'de olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İstanbul’da bugün okul var mı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, 30 Kasım Salı günü saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır." İstanbul'da bugün okullar yüz yüze eğitime devam etmekte.

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