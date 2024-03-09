  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM’in altı kaynıyor! DEM’li başkan CHP’ye faşist dedi ve ekledi, “Size Afyon’da da İstanbul’da da kaybettireceğiz”

Yeniden Refah'ın adayı Mehmet Altınöz’den “Hakkımı helal etmiyorum” çıkışı! Bakın koşa koşa kime gitti

Polis paketlemeye devam ediyor! Karl Marx’çı teröristlere şafak baskını

Alkollü içecek sattığı için boykot ediliyordu! Migros Türkiye'deki ünlü marketi satın aldı

Merkez Bankası’ndan flaş “döviz” adımı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

BBP’lileri ayağa kaldıran Muhsin Yazıcıoğlu pankartı!

İran’dan Türkiye’ye büyük tuzak! “Tehdit altındayız! Anlatayım da yiyin kafayı” diyerek şok gerçeği açıkladı

Gram altında 2431 lira depremi! İslam Memiş açıkladı, yatırımcılar inanamadı

Erdoğan’dan, dikkat çeken “Yeniden Refah” hamlesi! O kritik adımı attı

İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e şok telefon! Türkiye’yi ayağa kaldıracak sözler ortaya çıktı
Kadın - Aile Bugün Ne Yiyeceğiz Diye Kara Kara Düşünmeyin! İşte Sizin İçin Yemek Tavsiyeleri!
Kadın - Aile

Bugün Ne Yiyeceğiz Diye Kara Kara Düşünmeyin! İşte Sizin İçin Yemek Tavsiyeleri!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 19:58:21 - 2024-03-09 19:58:17
Bugün Ne Yiyeceğiz Diye Kara Kara Düşünmeyin! İşte Sizin İçin Yemek Tavsiyeleri!

Günün hangi öğününde ne yiyeceğinizi düşünmek bazen zorlayıcı olabilir. İşte, her damak zevkine uygun 5 farklı tarif önerisi:

Günün hangi öğününde ne yiyeceğinizi düşünmek bazen zorlayıcı olabilir. İşte, her damak zevkine uygun 5 farklı tarif önerisi:

Her gün ne yiyeceğinizi düşünmek bazen zor olabilir.

Ancak, farklı ve lezzetli tariflerle sofralarınıza yeni tatlar katmak mümkündür. İşte, bugün ne yesem diye düşünenlere 5 farklı tarif önerisi:

1. Kavrulmuş Sebzeli Quinoa Salatası:
Quinoa, sağlıklı ve besleyici bir tahıl olduğu kadar çok yönlü bir malzemedir. Bir kapta kavrulmuş sebzelerle (örneğin, kabak, patlıcan, biber) karıştırıldığında lezzetli bir salata elde edebilirsiniz. Üzerine limonlu sos ekleyerek servis yapın.

2. Fırında Somon Fileto:
Somon filetolarını bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine zeytinyağı, taze kekik, sarımsak ve dilimlenmiş limon ekleyin. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Yanında ızgara sebzelerle servis yapabilirsiniz.

3. Mercimek Çorbası:
Soğuk kış günlerinde içi ısıtan bir çorba olan mercimek çorbası, pratik ve besleyici bir seçenektir. Kırmızı mercimeği suyla birlikte tencereye ekleyin. Doğranmış soğan, havuç ve kereviz ilave edin. Baharatlarla tatlandırıp pişirin.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

4. Tavuklu Mantar Sote:
Tavuk göğsü doğrayın ve zeytinyağında pişirin. Ardından doğranmış mantarları ekleyin ve soteleyin. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı diğer baharatlarla tatlandırın. Yanında bulgur pilavı veya yeşil salata ile servis yapabilirsiniz.

5. Peynirli Ispanaklı Omlet:
Bir tavada ıspanak yapraklarını hafifçe soteleyin. Üzerine çırpılmış yumurtaları ekleyin. Rendelenmiş peynirle omleti kaplayın ve altı kızarana kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23