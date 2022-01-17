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Kadın - Aile Bugün ne pişirsem? İlikli kemik suyu çorbası tarifi
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem? İlikli kemik suyu çorbası tarifi

Eğer 'Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem?' diyorsanız. Nefis çorba tarifi. İlikli kemik suyu çorbası tarifi Nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 10:25:00 - 2022-01-17 10:37:16
Bugün ne pişirsem? İlikli kemik suyu çorbası tarifi

Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu birbirinden pratik, kolay, farklı ve nefis çorba tarifi...İlikli kemik suyu, yoğun kolajen içeriği ile son dönemin sağlıklı beslenme trendlerinde çok önemli bir rol oynuyor.

İlikli kemik suyu çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 500 gram et
  • 1 kilogram ilikli kemik
  • 100 gram içyağı
  • 1 adet patates
  • 1 adet kuru soğan
  • 50 gram pul biber
  • 50 gram sarımsak
  • Tuz

İlikli kemik suyu çorbası tarifi nasıl yapılır?

Et ile kemiği büyük bir tencereye koyun. Üzerine bol miktarda su ekleyip haşlamaya başlayın. Et suyunu çekip kefi gelince bir kevgir yardımıyla tencerenin üzerinden toplayın. Kefi bitince tuz, patates ve soğanı tencereye ekleyin ve kapağını kapatın. Pişince et suyunu süzün. Etleri küçük parçalara ayırın. Bir başka tencerede içyağını eritin. İçine kırmızı biberi ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Parçaladığınız eti de içine ilave edin. Kemik suyunu da ekleyip 20 dakika kaynatın.

Afiyet olsun...

 

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