Bugün ne pişirsem? İlikli kemik suyu çorbası tarifi

Bugün ne pişirsem, ne yemek yapsam diye düşünüyorsanız bu birbirinden pratik, kolay, farklı ve nefis çorba tarifi...İlikli kemik suyu, yoğun kolajen içeriği ile son dönemin sağlıklı beslenme trendlerinde çok önemli bir rol oynuyor.

İlikli kemik suyu çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

500 gram et

1 kilogram ilikli kemik

100 gram içyağı

1 adet patates

1 adet kuru soğan

50 gram pul biber

50 gram sarımsak

Tuz

İlikli kemik suyu çorbası tarifi nasıl yapılır?

Et ile kemiği büyük bir tencereye koyun. Üzerine bol miktarda su ekleyip haşlamaya başlayın. Et suyunu çekip kefi gelince bir kevgir yardımıyla tencerenin üzerinden toplayın. Kefi bitince tuz, patates ve soğanı tencereye ekleyin ve kapağını kapatın. Pişince et suyunu süzün. Etleri küçük parçalara ayırın. Bir başka tencerede içyağını eritin. İçine kırmızı biberi ve ezilmiş sarımsağı ekleyin. Parçaladığınız eti de içine ilave edin. Kemik suyunu da ekleyip 20 dakika kaynatın.

Afiyet olsun...