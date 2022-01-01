Bugün ne pişirsem? Patates oturtma nasıl yapılır tarifi
Akşam yemeği tarifleri | Akşam için leziz bir yemek arayanlar; patates oturtma tarifini deneyebilir. Peki, patates oturtma nasıl yapılıyor? Patates oturtma için hangi malzemeler gerekli?
Neredeyse hanımların çoğu gün içerisinde “Bugün ne pişirsem?” sorusunun cevabını araştırıyor. Siz de bu akşam için ne pişireceğiniz konusunda kararsızsanız; işte, leziz patates oturtma tarifi…
Patates oturtma tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo kıyma
- 5-6 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı salça
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet domates
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
- 1 su bardağı su
Patates oturtma nasıl yapılır?
Soğan, sarımsak ve patatesleri doğrayın. Patatesleri yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Bir miktar yağı tencereye alın ve kıymayı kavurun.
Doğradığınız soğan ve sarımsağı da tencereye ekleyin.
Rendelediğiniz domates, baharatları ve suyu ekleyin.
Kıymalı sos pişince ocağın altını kapatın.
Bir tepsiyi güzelce yağlayın.
Patateslerin bir kısmını tepsinin altına yayın.
Patateslerin üzerine kıymalı harcı boşaltın.
Kalan patatesleri de kıymanın üzerine dizin.
Son olarak patateslerin üzerine sıvı yağ sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yemeği sürün.
Arzu ederseniz patateslerin üzeri kızarınca yemeğin üzerine biraz kaşar peyniri rendesi serpip, peynir eriyene kadar pişirme işlemini sürdürebilirsiniz.
Afiyet olsun.