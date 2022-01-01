Bugün ne pişirsem? Mantarlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Mantarlı bulgur pilavı tarifi

Malzemeler

3yemek kaşığızeytinyağı

1yemek kaşığıtereyağı

10adetkültür mantarı

1adetküçük boy kuru soğan

1adetküçük boy havuç

4daltaze soğan

4adetkurutulmuş domates

1,5su bardağıpilavlık bulgur

2,5su bardağısıcak tavuk suyu

1/2çay kaşığıtuz

1/4çay kaşığıkarabiber

1daltaze kekik (arzuya göre)

Mantarlı bulgur pilavı nasıl yapılır?

Mantarlı bulgur pilavını hazırlamak için; üzerlerini nemli bir bezle silip sap kısımlarını kestiğiniz kültür mantarlarını dört eşit parçaya bölün. Kuru soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Kabuğunu soyduğunuz havucu uzun ince şeritler halinde kestikten sonra küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendeleyin. Taze soğanları incecik kıyıp kurutulmuş domatesleri minik küpler halinde kesin. Zeytinyağı ve tereyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin. İlk olarak küp şeklinde doğranmış havuçları pilav tenceresine aktarın. Hafif bir renk alana kadar 2-3 dakika soteleyin. Kuru soğan, mantar ve kurutulmuş domates parçalarını katıp, soteleme işlemini orta ateşte sürdürün. Yumuşak bir yapıda olduğu için son olarak taze soğanları ekleyin ve tüm sebzeleri bir arada soteleyin. Bol suda yıkadığınız pilavlık iri bulguru, suyunu süzdükten sonra pilav tenceresine alın. Tuz ve karabiber ilave ettikten sonra tüm malzemeyi 3 dakika kadar kavurun. Sıcak tavuk suyunu eklediğiniz mantarlı bulgur pilavını, kısık ateşte 12-14 dakika pişirin. Bulgurlar suyunu çekince pilavı karıştırmadan üzerine bir kağıt havlu kapatın. Tane tane olması ve dinlenmesi için 10 dakika kadar beklettiğiniz pilavı, bir kalıp ya da kase yardımıyla şekil vererek servis tabağına çıkartın. Afiyet olsun