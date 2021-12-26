'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Yalancı su böreği tarifi

Yalancı Su Böreği Tarifi

Malzemeler

5 adet yufka

Sosu için;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 çay kaşığı tuz

Arası için;

Peynirli maydanozlu harç

Yalancı Su Böreği nasıl yapılır?

Öncelikle böreğimizin sosu için bir kapta yumurta, sıvı yağ, su, süt ve tuzu çırpalım. Tabanına pişirme kağıdı serdiğimiz yuvarlak fırın tepsimize 1 adet yufkayı kenarlardan sarkacak şekilde yerleştirelim. Kalan 4 adet yufkayı da ortadan ikiye elimizle bölelim. Yufkamızın bir parçasını alarak sosa batıralım, ardından fırın tepsimize yerleştirelim. Diğer 2 parçayı da sosa batırarak gelişi güzel yerleştirelim. Üzerine daha önceden hazırladığımız peynirli maydanozlu iç harcımızdan her yerine gelecek şekilde serpiştirelim. Ben bu tarifte yarım yağlı peynir kullandım siz istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Kalan 3 yufkayı da güzelce sosa batırdıktan sonra kırışık bir şekilde yerleştirelim. Tepsiden sarkan parçaları yine ara katlarına sosumuzdan sürerek tepsinin üzerine katlayalım. Aralara sürdüğümüz sos sayesinde hem daha güzel kızaracak hem de su böreği lezzetinde olacaktır. Ardından böreğimizi dilediğimiz boyutta kareler halinde keselim. Son olarak kalan sosumuzu da üzerine dökelim, bir fırça yardımı ile sürerek sosun her yere güzelce bulaşmasını sağlayalım. Daha sonra 180°C fırında yaklaşık 40 dakika böreğimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından aldığımız böreği ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edelim. Afiyet olsun.