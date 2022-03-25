'Bugün ne pişirsem' diyenlere - Karalahana yemeği tarifi nasıl yapılır?

Karalahana yemeği tarifi

Malzemeler

1 demet karalahana

2 yemek kaşığı pirinç

1 su bardağı haşlanmış barbunya

1/2 su bardağı mısır konservesi

1 adet soğan

1 diş sarımsak

4 yemek kaşığızeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

4 su bardağı et suyu

6 su bardağı su

1 çorba kaşığı mısır unu

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Karalahana yemeği tarifi nasıl yapılır?

Karalahanaları yıkayın ve doğrayın. Bir tencereye su alın ve kaynatmaya başlayın, ardından karalahanaları ekleyin ve yaklaşık 10 dakika haşlayın. Diğer taraftan soğanı ve sarımsağı yemeklik doğrayın. Haşlanmış ve yumuşamış olan lahanaları sudan alın. Bir süzgeç yardımı ile suyunu süzdürün. Bir tencereye zeytinyağını koyun, tuz ekleyerek soğan ile sarımsağı renk alana kadar kavurun. Ardından domates salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin. Bir süre sonra süzülen karalahanaları tencereye ekleyin. Pirinci, barbunyaları ve konserve mısırı da ekleyin. Hepsini karıştırın. Et suyu ile normal suyu da ekledikten sonra kara lahanalar güzelce yumuşayana kadar pişirin. Bir kase de yarım su bardağı sıcak su ile mısır ununu karıştırın, içerisine dilediğiniz baharattan dilediğiniz kadar ekleyerek, pişmiş olan çorbaya ekleyin. Yaklaşık 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın, üzerine konserve mısır serperek servis edin. Afiyet olsun.

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