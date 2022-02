'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü

Et suyu çorbası tarifi

Yapımı için malzemeler

2,5 su bardağı et suyu

2,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı arpa şehriye

1,5 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Et suyu çorbası tarifi nasıl yapılır?

Et suyu ve sıcak suyu tencereye aktarın ve kaynayana kadar ısıtın. Kaynayan et suyuna şehriyeleri ekleyip altını kısın ve kabarmaya bırakın. Çorbanın meyanesi için un, yoğurt ve yumurtayı bir kasede çırpın Çorbanın suyundan 2 kepçe kadar ekleyerek ılıştırdığınız meyaneyi yavaş yavaş çorbanıza ekleyin. Hızlı hızlı karıştırarak meyanenin kesilmeden çorbanın her yerine yayılmasını sağlayın. Bir taşım daha kaynattığınız çorbaya tuzla ezdiğiniz sarımsağı ekleyin. Tereyağını tavada kızdırıp biberi yağda hafifçe çevirin ve çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis edin. Afiyet olsun.

Bugün ne pişirsem diyenler, sulu yemek tarifi arıyorsanız işte size Lokanta usulü taze fasülye tarifi...

Nefis taze fasulye yemeği (Lokanta usulü)

Malzemeler

2 kg taze fasulye

3 adet domates

3 adet sivri biber

3 adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası (domates salçası da olur)

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı pul biber

1 litre su

Nefis taze fasulye yemeği nasıl yapılır?

Fasulyeler genişçe bir kaba alınır ve 1 saat su içerisinde bekletilir. Tamamen temizlendiğinde bir kaç kez daha yıkanır ve süzgece alınır. Uçları temizlenen fasulyeler ortadan ikiye kırılır ve hazır edilir. İlk olarak soğanlar küçük küçük doğranır. Biberler de doğranır ve hazır edilir. Doğranan soğanlar ve biberler sıvı ya ile düdüklü tencereye alınır. Pembeleşinceye kadar pişirilir ve soyulan ve doğranan domatesler de ilave edilir Salça, baharatları doğranan sarımsak da ilave edilir. 1-2 dk pişirilir. Daha sonra fasulyeler ve su ilave edilerek şöyle bir karıştırılır. Tencerenin ağzı kapatılır ve yüksek ateşte kaynayana ve düdüğü ötene kadar pişirilir. Düdüğü öten tencerenin düdüğü kapatılır ve orta ateşte ortalama 20 dk pişirilir. Süre sonunda tencere ocaktan alınır ve bir 10-15 dk bekletilir. Tencerenin kapağı açılır ve yemek sıcak sıcak servis edilir.

Fırında soslu kanat tarifi

Malzemeler

1 paket kanat

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tane iri sarımsak

Tuz

Kırmızı toz biber

Kimyon

Karabiber

Pul biber

Kekik (Baharatlar arzuya göre )

4 adet patates

3 adet yeşil biber

2 adet domates

Fırında soslu kanat nasıl yapılır?

Kanatların tüylerini ocakta güzel tütsüleyin ve yıkayın. Sosu için tüm malzemeleri karıştırın. Kanatları içine katıp güzel karıştırın. Bir yarım saat bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıdı serin ve doğranmış patatesleri tuzlayın. İstediğiniz baharatları ekleyin. Kanatları, biber ve domatesi tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında iyice pişirin. Faydaları saymakla bitmeyen, besin değeri yüksek kinoalı salata yapmaya ne dersiniz? Tüm gün tok kalmanızı sağlayacak bu besleyici salatayı mutlaka evinizde deneyin. Peki, kinoalı salata nasıl yapılır? İşte kinoalı salata tarifi...

Kinoalı salata tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı kinoa

3 çay bardağı su

2 dal taze soğan

4 çeri domates

1 salatalık

1 havuç

7 yaprak kıvırcık

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

Bir tutam Reyhan, roka

Nar ekşisi

Zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

Kinoalı salata nasıl yapılır?

Kinoa, çok fazla lif oranına sahip olmasıyla birlikte et kadar proteinli bir besin üstelik glutensiz. Salatayla da buluşunca lezzetine doyum olmuyor. Peki, kinoa ile besleyici ve tok tutan salata hazırlamaya ne dersiniz? İşte kinoalı salata tarifi...

Kinoayı küçük bir kaba alıp üzerini geçinceye kadar su ilave edin. Yarım saat suda bekletin. Suyunu süzüp bir tencereye alıp, üzerine 3 çay bardağı kadar su ilave edip, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan kinoanın fazla suyunu süzün ve soğumaya bırakın. Yeşillikleri bol suda yıkayıp kurulayın.Ardından ince ince doğrayın. Salatalığı küçük küpler halinde doğrayın.Havucu rendeleyip, çeri domateslerinin her birini 4 parçaya bölün. Tüm salata malzemelerini derin bir kaseye aktarıp üzerine soğuyan kinoayı ekleyin. Ayrı bir kasede hazırladığınız zeytinyağı,tuz,limon suyu, ve nar ekşisini karıştırıp salatanın üzerine ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

ÇİKOLATALI PUDİNG

MALZEMELER

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

NASIL YAPILIR?

Çok büyük olmayan bir tencereye sütü alın. Üzerine un, nişasta, şeker ve kakaoyu ekleyip iyice çırpın. Ardından tencereyi ocağa alın. Bir kaşık ya da çırpıcı yardımıyla karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin.