Arnavutköy'de başıboş at alarmı! Trafik için tehlike saçıyorlar
Yaşam

Arnavutköy’de başıboş at alarmı! Trafik için tehlike saçıyorlar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Yaz aylarında çalıştırılan, kış gelince sokağa bırakılan atlar Arnavutköy’de kontrolsüz şekilde dolaşıyor. Özellikle karanlık saatlerde yola çıkan başıboş atlar, sürücüler için ciddi risk oluşturuyor.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde caddelerde, boş arazilerde ve zaman zaman trafiğin ortasında görülen başıboş atlar, hem kendi yaşamları hem de trafik güvenliği açısından risk oluşturuyor.

 

Sokağa bırakıldılar

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yaz aylarında hurdacılık ve taşıma işlerinde kullanılan atlar, havaların soğumasıyla birlikte sokağa bırakılıyor. Sokağa bırakılan atlar, hem kendi yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor hem de trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. İlçenin farklı mahallelerinde caddelerde, boş arazilerde ve zaman zaman araçların arasında koşuşturan atlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle gece saatlerinde karanlık yollarda aniden yola çıkan atlar, kazalara davetiye çıkarıyor. Öte yandan, bakıma muhtaç halde başıboş dolaşan atların görüntüsü drone kamerasıyla havadan da görüntülendi. Görüntülerde, atların soğuk hava şartlarına rağmen yiyecek arayışı içinde oldukları görüldü.

