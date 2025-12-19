19 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٢٥) وَهُوَ الَّذٖي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(25) Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O’dur.



(Şûrâ Suresi, 42/25) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Allah Teâlâ’nın kulların tövbesini kabul etmesi ve kötülükleri bağışlaması ile ilgili ifadelerin mutlak oluşu, tövbe kapısının herkese açık olduğunu ve gerçekten pişmanlık duyup içtenlikle tövbe edenlerin her türlü günahının bağışlanabileceğini göstermektedir.



Ancak, başka bazı deliller sebebiyle kul haklarına ilişkin günahlar bu kapsamın dışında görülmüş ve bunların bağışlanmasında ilgilileriyle helâlleşilmesi esas kabul edilmiştir (âhirette bu tür haklarla Allah’ın huzuruna gelenlere ilişkin bir tasvir için bk. Müslim, “Birr”, 15).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 748





