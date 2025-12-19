  • İSTANBUL
19 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (19.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٢٥) وَهُوَ الَّذٖي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(25) Kullarının tövbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O’dur.

(Şûrâ Suresi, 42/25)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah Teâlâ’nın kulların tövbesini kabul etmesi ve kötülükleri bağışlaması ile ilgili ifadelerin mutlak oluşu, tövbe kapısının herkese açık olduğunu ve gerçekten pişmanlık duyup içtenlikle tövbe edenlerin her türlü günahının bağışlanabileceğini göstermektedir.

Ancak, başka bazı deliller sebebiyle kul haklarına ilişkin günahlar bu kapsamın dışında görülmüş ve bunların bağışlanmasında ilgilileriyle helâlleşilmesi esas kabul edilmiştir (âhirette bu tür haklarla Allah’ın huzuruna gelenlere ilişkin bir tasvir için bk. Müslim, “Birr”, 15).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 748

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 


GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

