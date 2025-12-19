İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık dev anlaşma!

Gazze'de kan ve gözyaşı henüz kurumamışken Mısır, Netanyahu hükümeti ile ilişkileri normalleştirmeye başladı. Terör devleti İsrail'in Başbakanı 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu, Mısır ile varılan yaklaşık 35 milyar dolar değerindeki doğal gaz anlaşmasının onaylandığını duyurdu. Gazze'de insani dram, açlık ve ölümler devam ederken yapılan bu anlaşma terör devletinin azalan gücüne güç katacak nitelikte.

Terörist İsrail, Gazze’de katliam aralıksız sürerken Mısır’la 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını duyurdu.

Netanyahu, bu anlaşmayı İsrail tarihinin en büyük enerji hamlesi olarak pazarlarken, Leviathan sahasından 2040’a kadar 130 milyar metreküp gazın Mısır’a aktarılacağı açıklandı.

Gazze’de abluka, açlık ve bombardıman devam ederken; Mısır’ın İsrail’e karşı siyasi ve diplomatik baskı kurması gerekirken böyle bir anlaşmaya imza atması, Filistin davasına açık bir sırt dönüşü anlamına geliyor.

Avrupa’da dahi bazı ülkeler İsrail’le anlaşmaları askıya alırken, Mısır yönetiminin İsrail’in enerji güvenliğini tahkim eden adımlar atması, bölgedeki katliama fiilî ortaklık ve İsrail’e hizmet etmeye devam ediyor. Bu tablo, Gazze yanarken çıkar ve menfaat uğruna sergilenen utanç verici bir iş birliğini gözler önüne seriyor.