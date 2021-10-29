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Yaşam Bugün Marmaray ücretsiz mi? İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma bedava mı?
Yaşam

Bugün Marmaray ücretsiz mi? İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma bedava mı?

Başkentray 29 Ekim bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle vatandaşlar yaşadıkları şehirlerde toplu taşımanın ücretli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, İzban bugün ücretsiz mi? Hangi seferler bugün ücretsiz?

Yeniakit Publisher
2021-10-29 09:22:00 -
Bugün Marmaray ücretsiz mi? İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 günlük resmi tatil yapılıyor. Vatandaşlar bayram sebebiyle hangi ulaşım araçlarının ücretsiz olduğunu araştırıyor. Peki, bugün Marmaray bedava mı?

Bugün Marmaray ücretsiz mi? İstanbul Ankara İzmir toplu taşıma bedava mı?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

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