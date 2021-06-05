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Yaşam Bugün marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Bugün marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Marketler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır pek çok kısıtlama uygulanıyor. 1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemi başladı. Vatandaşlar, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün marketler kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 09:28:00 -
Bugün marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bireysel tedbirler ve aşılama hızıyla sonbaharda eski günlere dönüleceğinin sinyallerini veriyor. Ülkemizde 1 Haziran’da kademeli normalleşme başladı. Peki, bugün marketler, bakkallar açık mı?

Bugün marketler açık mı? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?

Salgın sebebiyle ülkemizde halen pek çok tedbir uygulanıyor. Hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlama uygulanıyor. Hafta sonları ise cumartesi gecesi başlayan yasak pazartesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cumartesi gündüz yasak bulunmadığı için tüm işletmeler açık durumda. Ancak Pazar günü marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, tatlıcılar, kuruyemişçiler vb. 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

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