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Spor Bugün maç var mı? 15 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maç saatleri
Spor

Bugün maç var mı? 15 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maç saatleri

Bugün hangi takımın maçı var? Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe takımlarından hangisinin şampiyonluk kupasını göğüsleyeceği merak edilirken, bayramın üçüncü günü olan bugün maç olup olmadığı sorgulanıyor. Peki bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 15 Mayıs 2021 Süper Lig’de bugün hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 08:30:00 - 2021-05-15 08:32:56
Bugün maç var mı? 15 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maç saatleri

Bugün kimin maçı var? Süper Lig'in 42. ve son haftasında 4 büyük takım şampiyonluk için yarışacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı bugün futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında merak edilenler...

15 Mayıs futbol maçları yayın akışı listesi ile birlikte bu akşam Süper Lig’de oynanacak futbol maçları ne zaman ve hangi kanalda izlenebileceğine dair detayları görebilirsiniz. 

15 Mayıs Cumartesi bugün hangi maçlar var?

Göztepe – Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD 1(Hakemi Fırat Aydınus)

Galatasaray – H. Yeni Malatyaspor maçı beIN SPORTS HD 2 (Hakemi Cüneyt Çakır)

HK Kayserispor – Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD 3 (Hakemi Halil Umut Meler)

Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS MAX HD1 (Hakami Hüseyin Göçek)

Süper Lig maçları

Fatih Karagümrük-Denizlispor

Göztepe-Beşiktaş

Trabzonspor-Gençlerbirliği

Galatasaray-Yeni Malatyaspor

Hatayspor-Gaziantep FK

Çaykur Rizespor-Başakşehir FK

Kayserispor-Fenerbahçe

MKE Ankaragücü-Alanyaspor

Antalyaspor-Konyaspor

Sivasspor-Kasımpaşa

Süper Lig puan durumu

 

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