Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:
Profesyonel futbol liglerinin birçoğu 22 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların hangileri olduğu, şampiyonluk yarışlarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Peki, Premier Lig şampiyonluk maçı hangi kanalda? Serie A şampiyonluk maçı ne zaman saat kaçta?
Futbolla iç içe bir Pazar günü geçirmek isteyenler bugün kimin maçı olduğunu araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda?
Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:
İngiltere Premier Lig'de şampiyon takım bu gece belli olacak,. Ligin zirvesinde 90 puanlı Manchester City, ikincilik koltuğunda 89 puanlı Liverpool bulunuyor. İtalya Serie A'da da şampiyon 22 Mayıs gecesi belli olacak. İtalya'da zirve 83 puanlı Milan'a ait, ikincilik koltuğunda ise 81 puanlı Inter bulunuyor.
Süper Lig
16:00 Başakşehir-Trabzonspor beIN Sports 1
16:00 Karagümrük-Alanyaspor beIN Sports 2
19:00 Hatayspor-Giresunspor beIN Sports 2
19:00 Adana Demir-Göztepe beIN Sports 1
İngiltere Premier Lig
18:00 Arsenal-Everton S Sport
18:00 Brentford-Leeds United S Sport
18:00 Brighton-West Ham S Sport
18:00 Burnley-Newcastle S Sport
18:00 Chelsea-WatfordS Sport
18:00 C. Palace-Manchester United S Sport
18:00 Leicester-Southampton S Sport
18:00 Liverpool-Wolverhampton S Sport
18:00 Manchester City-Aston Villa S Sport
18:00 Norwich-Tottenham A Spor S Sport
İspanya La Liga
18:30 Elche-Getafe Spor Smart, Bilyoner
21:00 Alaves-Cadiz Bilyoner, D Smart Kanal 90
21:00 Granada-Espanyol Spor Smart, Bilyoner
21:00 Osasuna-Mallorca Spor Smart, Bilyoner
23:00 Barcelona-Villarreal Spor Smart, S Sport, Bilyoner, CBC Sport
23:00 Real Sociedad-Atletico Madrid S Sport, Bilyoner, Spor Smart 2
23:00 Sevilla-Ath. Bilbao S Sport, Bilyoner, D Smart Kanal 90
İtalya Serie A
13:30 Spezia-Napoli S Sport, Bilyoner, CBCSport
19:00 Inter-Sampdoria S Sport, Bilyoner
19:00 Sassuolo-Milan S Sport, Bilyoner, CBC Sport
22:00 Salernitana-Udinese S Sport, Bilyoner
22:00 Venezia-Cagliari S Sport, Bilyoner
Portekiz Kupası Final
19.15 Porto-Tondela Bilyoner