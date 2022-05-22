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Spor Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:
Spor

Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:

Profesyonel futbol liglerinin birçoğu 22 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Futbolseverler ise bugün oynanacak maçların hangileri olduğu, şampiyonluk yarışlarını nasıl etkilediğini araştırıyor. Peki, Premier Lig şampiyonluk maçı hangi kanalda? Serie A şampiyonluk maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 08:24:00 -
Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:

Futbolla iç içe bir Pazar günü geçirmek isteyenler bugün kimin maçı olduğunu araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimlerin maçı var? 22 Mayıs Pazar günün maçları:

İngiltere Premier Lig'de şampiyon takım bu gece belli olacak,. Ligin zirvesinde 90 puanlı Manchester City, ikincilik koltuğunda 89 puanlı Liverpool bulunuyor. İtalya Serie A'da da şampiyon 22 Mayıs gecesi belli olacak. İtalya'da zirve 83 puanlı Milan'a ait, ikincilik koltuğunda ise 81 puanlı Inter bulunuyor.

Süper Lig

16:00 Başakşehir-Trabzonspor  beIN Sports 1

16:00 Karagümrük-Alanyaspor  beIN Sports 2

19:00 Hatayspor-Giresunspor    beIN Sports 2

19:00 Adana Demir-Göztepe     beIN Sports 1

İngiltere Premier Lig

18:00 Arsenal-Everton  S Sport

18:00 Brentford-Leeds United   S Sport

18:00 Brighton-West Ham           S Sport

18:00 Burnley-Newcastle            S Sport

18:00 Chelsea-WatfordS Sport

18:00 C. Palace-Manchester United       S Sport

18:00 Leicester-Southampton   S Sport

18:00 Liverpool-Wolverhampton             S Sport

18:00 Manchester City-Aston Villa           S Sport

18:00 Norwich-Tottenham         A Spor S Sport

İspanya La Liga

18:30 Elche-Getafe        Spor Smart, Bilyoner

21:00 Alaves-Cadiz         Bilyoner, D Smart Kanal 90

21:00 Granada-Espanyol              Spor Smart, Bilyoner

21:00 Osasuna-Mallorca              Spor Smart, Bilyoner

23:00 Barcelona-Villarreal           Spor Smart, S Sport, Bilyoner, CBC Sport

23:00 Real Sociedad-Atletico Madrid      S Sport, Bilyoner, Spor Smart 2

23:00 Sevilla-Ath. Bilbao               S Sport, Bilyoner, D Smart Kanal 90

İtalya Serie A

13:30 Spezia-Napoli       S Sport, Bilyoner, CBCSport

19:00 Inter-Sampdoria  S Sport, Bilyoner

19:00 Sassuolo-Milan    S Sport, Bilyoner, CBC Sport

22:00 Salernitana-Udinese         S Sport, Bilyoner

22:00 Venezia-Cagliari   S Sport, Bilyoner

Portekiz Kupası Final

19.15 Porto-Tondela      Bilyoner

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