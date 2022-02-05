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Spor Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları

Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Avrupa’dan futbol 5 Şubat! 5 Şubat Cumartesi Avrupa liglerindeki maçlar:

Yeniakit Publisher
2022-02-05 09:40:00 -
Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları

Futbolseverler 5 Şubat Cumartesi günü hangi ligde kimlerin maçları olduğunu merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları

Süper Lig 24. hafta

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor           beIN Sports 2

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa  beIN Sports 1

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor             beIN Sports 2

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir  beIN Sports 1

1. Lig 23.hafta

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor    TRT Avaz, beIN Max 2

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor                               TRT Spor

16.00 Bursaspor-Altınordu          TRT Spor, beIN Max 1

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor            TRT Spor, beIN Max 1

İngiltere Premier Lig

21.00 Burnley-Watford                S Sport+

İngiltere FA Cup

15.30 Chelsea-Plymouth              tivibu Spor 4

15.30 Kidderminster-West Ham                tivibu Spor 3

18.00 Everton-Brentford             tivibu Spor 3

23.00 Tottenham-Brighton         tivibu Sport 2

İspanya La Liga

16.00 Elche-Alaves         Spor Smart

18.15 Mallorca-Cadiz     Spor Smart

20.30 celta Vigo-Roya Vallecano               S Smart+

23.00 Osasuna-Sevilla   Spor Smart

İtalya Serie A

17.00 Roma-Genoa        S Sport+

20.00 Inter-Milan            S Sport+

22.45 Fiorentina-Lazio   S Sport+

Almanya Bundesliga

17.30 Augburg-Union Berlin       beIN Connect

17.30 Arminia Bielefeld-Monchengladbach        beIN Connect

17.30 Köln-Freiburg       beIN Sports 4, tivibu Spor 3

17.30 Mainz-Hoffenheim            beIN Connect

17.30 Stuttgart-E.Frankfurt        beIN Sports 3

20.30 Bayern Münih-Leipzig       beIN Sports 3, tivibu Spor 3

İngiltere Championship

18.00 Hull City-PrestonbeIN Max 2

20.30 Swansa-Blackburn Rovers               beIN Sports 4

Fransa Ligue 1

19.00 St. Etienne-Montpellier   beIN Sports 2

23.00 Monaco-Lyon       beIN Sports 2

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