Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları
Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçı var? Avrupa’dan futbol 5 Şubat! 5 Şubat Cumartesi Avrupa liglerindeki maçlar:
Futbolseverler 5 Şubat Cumartesi günü hangi ligde kimlerin maçları olduğunu merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları! 1.Lig 23.haf maçları
Süper Lig 24. hafta
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor beIN Sports 2
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa beIN Sports 1
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor beIN Sports 2
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir beIN Sports 1
1. Lig 23.hafta
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor TRT Avaz, beIN Max 2
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor TRT Spor
16.00 Bursaspor-Altınordu TRT Spor, beIN Max 1
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor TRT Spor, beIN Max 1
İngiltere Premier Lig
21.00 Burnley-Watford S Sport+
İngiltere FA Cup
15.30 Chelsea-Plymouth tivibu Spor 4
15.30 Kidderminster-West Ham tivibu Spor 3
18.00 Everton-Brentford tivibu Spor 3
23.00 Tottenham-Brighton tivibu Sport 2
İspanya La Liga
16.00 Elche-Alaves Spor Smart
18.15 Mallorca-Cadiz Spor Smart
20.30 celta Vigo-Roya Vallecano S Smart+
23.00 Osasuna-Sevilla Spor Smart
İtalya Serie A
17.00 Roma-Genoa S Sport+
20.00 Inter-Milan S Sport+
22.45 Fiorentina-Lazio S Sport+
Almanya Bundesliga
17.30 Augburg-Union Berlin beIN Connect
17.30 Arminia Bielefeld-Monchengladbach beIN Connect
17.30 Köln-Freiburg beIN Sports 4, tivibu Spor 3
17.30 Mainz-Hoffenheim beIN Connect
17.30 Stuttgart-E.Frankfurt beIN Sports 3
20.30 Bayern Münih-Leipzig beIN Sports 3, tivibu Spor 3
İngiltere Championship
18.00 Hull City-PrestonbeIN Max 2
20.30 Swansa-Blackburn Rovers beIN Sports 4
Fransa Ligue 1
19.00 St. Etienne-Montpellier beIN Sports 2
23.00 Monaco-Lyon beIN Sports 2