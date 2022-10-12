Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta maçları 12 Ekim Çarşamba akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise bu sebeple gecenin maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?
A Grubu
19.45 Napoli-Ajax Exxen, CBC Sport
22.00 Rangers-Liverpool Exxen, TV 8,5
B Grubu
19.45 Atletico Madrid-Club Brugge Exxen, Tv 8,5
22.00 Bayern Leverkusen-Porto Exxen
C Grubu
22.00 Barcelona-Inter Exxen, CBC Sport
22.00 Viktoria Plzeň-Bayern Münih Exxen
D Grubu
22.00 Tottenham-E. Frankfurt Exxen
22.00 Sporting CP-Marsilya Exxen