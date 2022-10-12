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Spor Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde dördüncü hafta maçları 12 Ekim Çarşamba akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise bu sebeple gecenin maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:37:00 -
Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde günün maçları hangi maç hangi kanalda?

A Grubu

19.45 Napoli-Ajax            Exxen, CBC Sport

22.00 Rangers-Liverpool              Exxen, TV 8,5

B Grubu

19.45 Atletico Madrid-Club Brugge         Exxen, Tv 8,5

22.00 Bayern Leverkusen-Porto               Exxen

C Grubu

22.00 Barcelona-Inter    Exxen, CBC Sport           

22.00 Viktoria Plzeň-Bayern Münih         Exxen

D Grubu

22.00 Tottenham-E. Frankfurt   Exxen

22.00 Sporting CP-Marsilya         Exxen

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı
Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı

Spor

Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları 11 Ekim Salı

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