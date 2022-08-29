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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

29 Ağustos Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-29 09:33:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler 29 Ağustos Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig

19.15 Konyaspor-Fenerbahçe   beIN Sports 1   

21.45 Beşiktaş-Sivasspor              beIN Sports 1   

1.Lig

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Sports 2

İspanya La Liga

21.00 Cadiz-Ath. BilbaoS Sport

23.00 Valencia-Atl. Madrid          S Sport

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