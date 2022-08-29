Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
29 Ağustos Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig günün maçları:
Futbolseverler 29 Ağustos Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig
19.15 Konyaspor-Fenerbahçe beIN Sports 1
21.45 Beşiktaş-Sivasspor beIN Sports 1
1.Lig
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Sports 2
İspanya La Liga
21.00 Cadiz-Ath. BilbaoS Sport
23.00 Valencia-Atl. Madrid S Sport