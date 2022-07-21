Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor 21 Temmuz | Futbolseverler 21 Temmuz Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları:
Futbolseverler 21 Temmuz Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme
17.00 Kairat Almaty-Kisvarda Bilyoner
17.00 FK Liepaja-Young Bos Bilyoner
18.00 Ararat-Paide Bilyoner
19.00 SJK-Lilleström Bilyoner
19.00 KuPS-Milsami Bilyoner
19.00 Zira-Maccabi Tel Aviv Bilyoner
19.00 Lecp Poznan-Dinamo Batum Bilyoner
19.30 Suduva-Viborg Bilyoner, Delfi Sportas Youtube
19.00 Ruzomberok-Riga Bilyoner
19.30 Pogon Szczecin-Brondby IF Bilyoner
20.00 B36 Torshavn-Tre Fiori Bilyoner
20.00 Sparta Prag-Viking Bilyoner
20.00 Basel-Magpies Crusaders Bilyoner
20.30 Hapoel Beer Sheva-Dinamo Minsk Bilyoner
20.30 Aris Limassol-Nefçi Bakü Bilyoner
20.30 CFR Cluj-Inter Escaldes Bilyoner
20.45 Başakşehir-Netanya TRT Spor
21.00 Racing Lüksemburg-Cukaricki Bilyoner
21.00 Aris-Gomel Bilyoner, CBC Sport
21.30 Spartak Trnava-Newtown Bilyoner
21.30 Velez Mostar-Hamrun Bilyoner
22.00 BATE Borisov-KonyasporA Spor
22.00 Rakow Czesochowa-FC Astana Bilyoner
Hazırlık maçı
19.00 Udinese-B.Leverkusen Leverkusen Youtube
19.00 Atletic Bilbao-Bochum Bochum Youtube