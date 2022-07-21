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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Avrupa Ligi maçlarını hangi kanal veriyor 21 Temmuz | Futbolseverler 21 Temmuz Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları:

Yeniakit Publisher
2022-07-21 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler 21 Temmuz Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Avrupa Konferans Ligi 2.ön eleme

17.00 Kairat Almaty-Kisvarda     Bilyoner

17.00 FK Liepaja-Young Bos        Bilyoner

18.00 Ararat-Paide          Bilyoner

19.00 SJK-Lilleström       Bilyoner

19.00 KuPS-Milsami        Bilyoner

19.00 Zira-Maccabi Tel Aviv         Bilyoner

19.00 Lecp Poznan-Dinamo Batum          Bilyoner

19.30 Suduva-Viborg     Bilyoner, Delfi Sportas Youtube

19.00 Ruzomberok-Riga               Bilyoner

19.30 Pogon Szczecin-Brondby IF            Bilyoner

20.00 B36 Torshavn-Tre Fiori      Bilyoner

20.00 Sparta Prag-Viking              Bilyoner

20.00 Basel-Magpies Crusaders                Bilyoner

20.30 Hapoel Beer Sheva-Dinamo Minsk             Bilyoner

20.30 Aris Limassol-Nefçi Bakü  Bilyoner

20.30 CFR Cluj-Inter Escaldes     Bilyoner

20.45 Başakşehir-Netanya          TRT Spor

21.00 Racing Lüksemburg-Cukaricki        Bilyoner

21.00 Aris-Gomel            Bilyoner, CBC Sport

21.30 Spartak Trnava-Newtown               Bilyoner

21.30 Velez Mostar-Hamrun      Bilyoner

22.00 BATE Borisov-KonyasporA Spor

22.00 Rakow Czesochowa-FC Astana     Bilyoner

Hazırlık maçı

19.00 Udinese-B.Leverkusen     Leverkusen Youtube

19.00 Atletic Bilbao-Bochum      Bochum Youtube

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