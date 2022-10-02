Bugün kimin maçı var? Fenerbahçe Beşiktaş maçı spikeri kim 2022? Fenerbahçe Beşiktaş nerede oynanacak, maçı kaçta?

Süper Lig 2022 - 2023 sezonunun 8. haftasında gerçekleşecek derbi heyecanı için saatler kalması üzerine araştırmalar başladı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbi ne zaman, saat kaç? Beşiktaş - Fenerbahçe maç hakemi kimdir, canlı yayın spikeri kim? İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe derbi için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

2 Ekim 2022 Pazar günü büyük derbi mücadelesi taraftarlarla oynanacaktır.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Heyecanla beklenen derbi için son bekleyişler yaşanırken Beşiktaş - Fenerbahçe maçı siyah beyazlı takımın ev sahipliğinde İstanbul Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecektir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Özellikler derbilerde en merak edilen konu hakemin kim olduğu olurken Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının hakemi başarılı kariyeriyere sahip olan Volkan Bayarslan'dır.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ SPİKERİ KİM?

Bein Sports 1 kanalında canlı olarak verilecek derbinin anlatımını ise spiker Özkan Öztürk üstlenmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanan her maçta olduğu gibi Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde de canlı olarak verecek kanal Bein Sports 1'dir. Bu maçı izlemek isteyenler Bein Sports kullanıcısı olmak zorundadır.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

2 Ekim Pazar günü oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat 20.00'da ekranlarda olacaktır.

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