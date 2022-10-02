Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Takımının asla geriye yaslanmaması hakkında uyarılarda bulunan Jorge Jesus, bir deplasmanda takımı gibi değil, ev sahibi takım gibi oynamalarını istedi. Maçın ilk düdüğünden sonuna kadar atak oynayacak olan sarı-lacivertliler Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe'de Jorge Jesus kanunları dikkat çekiyor. Ligde oynanan son 2 maçta 7 gol atıp gol yemeyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.

Takımla birlikte bugün son kez toplantı yapan Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş maçında takımına geriye yaslanmayı yasakladı. Hiçbir durumda defans yapmayı düşünmeyen Jorge Jesus, oyuncularına bu taktiği iyice anlattı. 8 yıldır süren şampiyonluk hasretine bu tarz bir oyunla son vermeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmek istiyor.



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